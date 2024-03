Harald Fotland nuovo presidente degli armatori norvegesi

L’amministratore delegato di Odfjell, Harald Fotland, è stato eletto presidente all’assemblea generale dell’Associazione armatoriale norvegese

L’amministratore delegato di Odfjell, Harald Fotland, è stato eletto presidente all’assemblea generale dell’Associazione armatoriale norvegese, in carica per il periodo 2024-2026

Fotland è stato vicepresidente dell’associazione negli ultimi due anni. L’industria marittima norvegese è il fulcro del settore marittimo, un’industria che impiega quasi 90.000 persone lungo l’intera costa e genera valori fino a 211 miliardi di corone norvegesi.

Le compagnie di navigazione norvegesi svolgono un ruolo cruciale nell’economia generale della Norvegia e nelle infrastrutture per la sicurezza in Norvegia, Europa e Occidente.

“Oltre il 90 per cento del commercio mondiale viene trasportato via mare. La comunità globale dipende quindi interamente dal mantenimento della libertà di navigazione. La Norvegia ha la quinta flotta più grande del mondo in termini di valore, e siamo un’economia piccola e aperta. Pertanto, l’apertura delle rotte commerciali e un ordine mondiale regolamentato sono interessi di sicurezza nazionale cruciali anche per la Norvegia”, afferma Fotland.

Harald Fotland (nato nel 1964) è CEO di Odfjell SE da maggio 2022, dopo aver ricoperto la posizione di Chief Operating Officer (COO) dal 2018. È entrato a far parte di Odfjell nel 2010 come capo di stato maggiore. È arrivato a Odfjell dalla posizione di Vice Presidente di Gard AS, e in precedenza ha ricoperto varie posizioni nella Marina.

Fotland ha una vasta esperienza ed è attualmente membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione degli armatori della Comunità europea (ESCA) e della Norwegian War Insurance for Ships (DNK).