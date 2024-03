Fuori “No Joke”, la nuova canzone di Sleap-e

“No Joke” è il nuovo singolo di Sleap-e, moniker di Asia Martina Morabito, giovane, prezioso e irriverente talento bolognese classe 2000

“No Joke” è il nuovo singolo di Sleap-e, moniker di Asia Martina Morabito, giovane, prezioso e irriverente talento bolognese classe 2000, di ritorno sulle scene con un nuovo album registrato in residenza al Bronson Club durante l’estate 2023.

Un altro piccolo vibrante gioiello di bossa cat-punk, un anti-folk trasandato e vivace.

«L’energia frizzante di questa canzone è la stessa che ho quando decido di andarmene da una situazione che mi sta limitando o danneggiando. Per me “No Joke” è pura gioia e liberazione» (Sleap-e).

La vivacità di “No Joke” contrasta quelle situazioni in cui Asia si è sentita fuori passo rispetto al mondo, un’outsider e autoproclamata weirdo disinteressata a conformarsi a ciò che ci si aspetta da lei. «È perfettamente in linea con l’anima di questo album: il desiderio di esplodere in modo crudo, libero, autentico».

Come “Leave my bum alone”, uscito il 24 gennaio 2024, anche questo singolo anticipa il nuovo lavoro di Sleap-e, in uscita per Bronson Recordings, dal titolo 8106, come il numero della stanza d’albergo in cui viveva “confinata” nel periodo di produzione del disco, registrato al Bronson Club.

Un esordio sulla lunga distanza che ha già il sapore di una piccola rivelazione.