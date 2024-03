Equinor esercita opzioni per contratti di perforazione quadriennali

Equinor sta esercitando due opzioni per estendere i contratti con Archer AS, KCA Deutag Drilling Norway AS e Odfjell Operations AS per un totale di quattro anni

Le opzioni per i servizi di trivellazione su impianti fissi sulla piattaforma continentale norvegese danno lavoro a 2000 persone all’anno e hanno un valore stimato di 18,4 miliardi di corone norvegesi.

I contratti sono stati firmati nel 2018 con tre periodi di opzione di due anni. La prima opzione biennale è stata esercitata nel 2022. La nuova durata del contratto ha una durata di quattro anni a partire dal 1° ottobre 2024.

“Apprezziamo la buona collaborazione che abbiamo avuto con questi fornitori per molti anni, e abbiamo quindi aggiunto una quarta opzione di due anni oltre a quelle concordate nei contratti originali. Ciò contribuirà a garantire la prevedibilità e costituirà la base per miglioramenti continui nel tempo. Questo è un chiaro segnale che abbiamo piani a lungo termine per la cooperazione con tutti e tre i fornitori”, afferma Mette H. Ottøy, Chief Procurement Officer di Equinor.

In questa tornata di opzioni, Equinor ha condotto una valutazione ristretta per valutare i fornitori per perforazione su determinati impianti fissi sulla base di una combinazione di criteri tecnici e commerciali.

I servizi che forniscono a Equinor sono la perforazione, il completamento, i servizi di intervento, l’otturazione, la manutenzione e le modifiche su 19 degli impianti fissi di Equinor. Ricevono anche il sostegno di subappaltatori per alcuni di questi servizi, generando nuovi posti di lavoro lungo la costa norvegese.