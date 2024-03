“Dreams Road – dagli Appennini alle Ande” su Rai 2 oggi è in Francia

Stamani su Rai 2 “Dreams Road – dagli Appennini alle Ande”, con Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni, è in Francia

Raggiunte le Alpi, Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni proseguono sulle strade francesi in sella alle loro moto in “Dreams Road – dagli Appennini alle Ande”, in onda sabato 30 marzo alle 10.00 su Rai 2.

È la Savoia la prima sosta, per poi proseguire nel cuore verde della Francia, verso il dipartimento della Drôme, raggiungere la città di Valence, la bella Avignone in Provenza e, infine, puntare verso le montagne, nel cuore dei Pirenei Francesi, destinazione: la città di Lourdes.

Raggiunto il versante francese dei Pirenei, Emerson e Valeria sconfinano in Spagna per viaggiare e scoprire le bellezze dei Pirenei Spagnoli. E il viaggio continua.

Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni viaggiano dal Gran Sasso alle Alpi, dalle Alpi ai Pirenei francesi e spagnoli, dai Pirenei al Portogallo e alle isole Azzorre e poi oltreoceano, in America Latina, per raggiungere la magnifica Cordigliera delle Ande.

Un viaggio che ricorda nel titolo il racconto del libro Cuore di Edmondo De Amicis, diventato per Emerson e Valeria una nuova avventura. Un racconto di mondo, di natura, di sostenibilità, di luoghi documentati dalla strada, a bordo di “due ruote” con passione ed entusiasmo.