Cns sempre più sostenibile: Cerved Rating Agency alza lo score Esg

Cerved Rating Agency alza lo score Esg di Cns. Confermata l’assegnazione in classe A e migliora il punteggio di sostenibilità

Migliora ancora il rating di sostenibilità di CNS, consorzio di cooperative specializzato nella fornitura di servizi, con 176 soci operativi in tutta Italia. Cerved Rating Agency ha confermato il rating A, ottenuto lo scorso anno, ma con un punteggio maggiore rispetto alla precedente rilevazione.

Queste alcune delle motivazioni contenute nel report di Cerved Rating Agency e riferite a CNS: “Dal punto di vista ambientale, la Società risulta costantemente impegnata nella riduzione del proprio impatto ambientale, attraverso interventi di miglioramento, sia sul fronte dell’utilizzo delle materie prime, che sul fronte dell’efficientamento energetico. Dal punto di vista sociale presenta una buona struttura organizzativa. Particolare attenzione viene posta sul rispetto dei diritti umani, sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sulla loro formazione. Positivo anche il sistema di welfare presente, così come il commitment verso il territorio e la comunità locale. Particolarmente importante la presenza di un sistema di mappatura ESG delle imprese socie” sul quale il consorzio si sta cimentando.

CNS ha ottenuto punteggi medi molto più alti della media di settore, con punte di eccellenza nella compliance, nell’assenza di discriminazioni sul lavoro, nell’impegno per la promozione dello sviluppo socioeconomico del territorio, nella definizione di un codice etico, di procedure anticorruzione e di whistleblowing per la segnalazione anonima di illeciti in azienda, trasparenza.

“Un risultato importante che premia il lavoro fatto negli ultimi anni ma che ci stimola a fare ancora meglio in futuro – commenta Alessandro Hinna, presidente del consiglio di Gestione di Cns – Con la sostenibilità, intesa in tutte le sue declinazione, tutti inevitabilmente ci dovremo confrontare per un impegno etico e sociale verso le comunità e il pianeta e anche per una questione di business: a realtà come la nostra non è chiesto solo di costruire qualcosa o fornire un servizio, ma di generare un impatto. La nostra natura cooperativa ci aiuta ad essere coerenti con questa impostazione, a impegnarci attivamente per generare valore condiviso e al tempo stesso creare opportunità per i nostri soci”.

L’impegno per la sostenibilità è costante da anni e anche la sua rendicontazione: bilancio di sostenibilità dal 2007, bilancio integrato dal 2018. In questi anni sono stati sviluppati servizi che consentono la misurazione della carbon footprint nel corso dell’esecuzione degli appalti per favorirne la riduzione. Si tratta di OFM green, una piattaforma che consente di ridurre l’impatto ambientale e il consumo di risorse attraverso il monitoraggio costante delle attività e l’aumento dell’efficienza.

L’attenzione all’ambiente ha portato CNS ad una costante attenzione alla riduzione della produzione di rifiuti e utilizzo della plastica, ad alimentare la propria sede centrale con energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e ad accelerare la transizione della flotta mezzi verso modelli con alimentazione ibrida.

Cerved Rating Agency valuta positivamente CNS anche sulla gestione del personale: “La società è impegnata nella formazione dei dipendenti, attraverso l’erogazione di diversi corsi. Il numero di ore di formazione per dipendente risulta in aumento rispetto all’anno precedente e nettamente superiore al proprio settore. Per quanto concerne il welfare aziendale, diversi risultano i benefit offerti dalla Società ai propri dipendenti al fine di incrementarne il benessere”.

L’impegno sulla gestione delle risorse umane è trasversale e integrato nelle policy del Consorzio, ne sono testimonianza la certificazione per “il sistema di gestione delle risorse umane – diversità e inclusione” (ISO 30415) e la certificazione per la Parità di genere, entrambe ottenute nel 2022.