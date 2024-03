“Radici di un mare aperto” è il nuovo disco di Claudia Rizzo

Da Claudia Rizzo un progetto musicale ricco di fascino e profondità, che promette di incantare il pubblico con le sue atmosfere senza tempo e le sue suggestioni emotive

L’artista Claudia Rizzo presenta il suo Radici di un mare aperto. Le radici della propria terra, la Sicilia, riflesse negli undici brani in bilico tra tradizione e innovazione. Questo racchiude Radici di un mare aperto, il nuovo album della cantautrice siciliana Claudia Rizzo, disponibile in tutti gli store digitali.

Un progetto musicale, ma ancor prima un viaggio emozionale in cui ci si scopre, con un pizzico di gioco e leggerezza. Le tracce che compongono il nuovo progetto di Claudia Rizzo ci rapiscono in un’atmosfera senza tempo, guidandoci alla scoperta di nuove geografie attraverso luoghi non da attraversare ma che ci attraversano.

Il biglietto da visita del disco è il singolo U megghiu jocu, un inno al non lasciarsi travolgere dagli eventi e vivere con semplicità. “Questo brano – spiega l’artista – rappresenta il gioco, l’irriverenza e la vera essenza del carattere di un vero artista: la capacità di trasformare la soluzione in un enigma”.

Tornando al disco, l’amore per la propria terra, il caldo e l’azzurro del mare ne sono il filo conduttore e accompagnano l’ascoltatore un viaggio in una Sicilia senza tempo, sotto un cielo caleidoscopio di suoni e colori. Dove ogni brano è un capitolo di questo viaggio: come Eclissi, che racconta l’incontro della luna e del sole con il loro amore impossibile; o come Malia, ballad agro-dolce e sognante; o ancora Senza sciatu, che riporta ad atmosfere gitane.