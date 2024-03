Previsioni meteo 29 marzo 2024: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 marzo 2024: precipitazioni a carattere sparso al Nord, bel tempo e temperature in aumento al Centro-Sud

Dopo la fase di maltempo che ha caratterizzato la parte centrale della Settimana Santa, condizioni meteo in evoluzione sull’Italia. Nella giornata di oggi e anche domani avremo infatti tempo in miglioramento soprattutto sulle regioni del Centro-Sud dove si registrerà anche un netto rialzo delle temperature. Un promontorio anticiclonico si eleverà infatti sul Mediterraneo orientale mentre una vasta circolazione depressionaria continuerà ad affondare verso la Penisola Iberica lasciando l’Italia nel mezzo. Anomalie positive di temperatura fino a 10 gradi al Centro-Sud entro Pasqua.

Weekend di Pasqua che secondo i principali modelli inizierà con condizioni meteo ancora instabili sulle regioni del Nord Italia. Proprio per la Domenica di Pasqua non si esclude ancora qualche fenomeno sparso specie sulle Alpi sul resto della Penisola il tempo dovrebbe essere più stabile e anche molto mite. Nuova perturbazione in avvicinamento da Pasquetta con possibile maltempo a partire dalle regioni settentrionali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi ma con tempo più stabile, deboli precipitazioni sulle Alpi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con cieli nuvolosi, deboli fenomeni su Nord-Ovest e Friuli Venezia-Giulia. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con nubi sparse e schiarite. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più sereni. In serata e nottata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .