Online “Family Biz”, la nuova canzone di Erdi

Erdi pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo inedito dall’attitudine rap e dalle sonorità funk in collaborazione con il talentuoso producer e fratello di sangue RDG

ERDI pubblica su tutte le piattaforme digitali “FAMILY BIZ”, il suo nuovo singolo, distribuito da Orangle Records.

Dopo l’ultima release “INSONNIA”, pubblicata lo scorso 15 dicembre, il liricista romano torna con un nuovo coinvolgente inedito in collaborazione con il producer RDG.

“FAMILY BIZ” si presenta come un brano dalla poetica squisitamente rap. Attraverso le sue liriche ispirate composte da metriche ad incastri, ERDI descrive il suo punto di vista sulla scena musicale attuale, condendo di ironia un racconto che lascia emergere la sua voglia di riscatto e tutti sacrifici fatti per perseguire il suoi obiettivi.

La trascinante produzione, firmata da RDG, spicca per i suoi sample e break funk in puro stile ‘70 sapientemente miscelati con l’uso di 808. Questo indovinato connubio tra ritmiche e sonorità del passato e contemporanee è la perfetta cornice per la poetica di ERDI che, cavalca il beat con disinvoltura trattando temi dalla forte componente di immedesimazione per l’ascoltatore.

“FAMILY BIZ” è, infine, un nuovo tassello che inaugura il percorso artistico di ERDI e di RDG in questo 2024. Una release che mette in luce la qualità del lavoro frutto del consolidato sodalizio artistico tra due fratelli di sangue che, come nella vita, anche nella musica sono partner in crime.

Il brano è stato registrato presso Ikigai Studio, i contenuti audiovisivi del brano sono disponibili sui canali social degli artisti.