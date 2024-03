La premier Meloni in Libano gioca a biliardino con i militari: il video è virale

La premier Giorgia Meloni in Libano gioca a biliardino con i militari. Il video, che sta facendo il giro del web, è diventato virale sui social

Il ministro della difesa Guido Crosetto posta un video in cui si vede il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita ai contingenti militari italiani operanti in Libano, giocare a calciobalilla. Il video, che sta facendo il giro del web, è diventato virale sui social.

La premier, in visita alla base ‘Millevoi’ di Shama, parlando ai militari ha detto: “Se è vero che la Patria è una madre, allora qualsiasi madre che possa farlo quando un figlio è lontano e arrivano le feste, lo raggiunge per dirgli: ‘La tua famiglia c’è, la tua famiglia è fiera di te’. Sono contenta di avere l’occasione di pranzare con voi come fanno tutte le famiglie per ricordarci che siamo tutti legati indipendentemente da quale sia il nostro compito e il nostro ruolo. Noi operiamo tutti per il buon nome della nostra famiglia, noi operiamo tutti per il buon nome che ci lega a quella famiglia”.