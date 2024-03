Il significato del Venerdì Santo, dal digiuno alla Via Crucis

Venerdì santo, dal digiuno alla Via Crucis: tradizioni e significato. Sono molte le usanze che accompagnano le celebrazioni in questo giorno

Con il mercoledì delle Ceneri si è aperto il lungo periodo delle celebrazioni pasquali. Nella tradizione cattolica, la Pasqua è il culmine del cosiddetto triduo pasquale, ossia un ciclo di tre giorni liturgici che inizia con la messa vespertina del giovedì santo, in cui viene ricordata l’Ultima Cena. Il Venerdì santo rappresenta, invece, la passione e la crocifissione di Cristo. Sono molte le usanze che accompagnano le celebrazioni in questo giorno.

IL DIGIUNO ECCLESIASTICO NEL VENERDÌ SANTO

Come avviene durante il Mercoledì delle Ceneri, anche il Venerdì santo prevede l‘astensione dalla carne e, per chi ha superato i 18 anni, il digiuno ecclesiastico, ossia il consumo di un solo pasto nella giornata. I fedeli praticano l’astinenza e il digiuno come forma di penitenza per i peccati degli uomini, espiati per loro da Gesù con la passione.

LA CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Secondo i vangeli, Gesù è morto sulla croce alle 15.00 del pomeriggio di Venerdì. Nella tradizione cattolica, in segno di lutto, le campane che richiamo i fedeli all’eucarestia non suonano. Il Venerdì santo è anche aliturgico, ossia in questo giorno non viene celebrata la messa ma la celebrazione della Passione del Signore, una funzione in cui viene ricordato il sacrificio di Cristo. E’ concessa la Comunione con l’ostia consacrata nella messa del giovedì santo.

LA VIA CRUCIS

La Via Crucis rappresenta il cammino che Gesù fece trascinando la croce fino al Golgota, il luogo della crocifissione. La processione si sonda attraverso un tragitto caratterizzato da 14 tappe, dette stazioni, ognuna delle quali rappresenta un momento del percorso di Cristo verso il Golgota. A Roma, la Via Crucis inizia alle ore 21:15 dal Colosseo e si chiuderà al Tempio di Venere al Palatino.

Salute permettendo, Papa Francesco presiederà la celebrazione della Passione del Signore nel pomeriggio in Vaticano e la Via Crucis la sera al Colosseo.