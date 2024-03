Il porto di Dunkerque e CEVA Logistics firmano un accordo

Il porto di Dunkerque e CEVA Logistics hanno annunciato di aver firmato un contratto per un appezzamento di terreno su cui CEVA svilupperà una nuova operazione logistica

Il porto di Dunkerque e CEVA Logistics hanno annunciato di aver firmato un contratto per un appezzamento di terreno su cui CEVA svilupperà una nuova operazione logistica di veicoli finiti per l’importazione e l’esportazione via mare.

Dunkerque-Port ha selezionato CEVA Logistics, leader mondiale nella logistica, come candidato in un invito a manifestare interesse (AMI) per il rilascio del titolo di proprietà per occupare un appezzamento di terreno di 9,5 ettari.

In questo sito, situato nella parte orientale del porto di Dunkerque, CEVA dispiegherà un nuovo parco logistico di veicoli, collegato ai flussi marittimi di esportazioni e importazioni da e per il porto di Dunkerque.

Il sito conterrà aree di ricezione e stoccaggio dei veicoli, nonché aree di carico e scarico per treni e camion per il trasporto di veicoli. Lo sviluppo inizierà nell’ottobre 2024. Dopo il completamento, CEVA prevede di gestire circa 47.000 veicoli all’anno e di raggiungere un volume annuo di 95.000 veicoli entro marzo 2025.

La costruzione di un’officina di 600 m² consentirà di effettuare operazioni di preparazione in loco, tra cui lavaggio, incisione, montaggio delle lastre e altri servizi di dettaglio e meccanici su 50.000 veicoli all’anno. E’ prevista anche la realizzazione di un impianto di verniciatura, avvalendosi di manodopera specializzata locale, nonché l’installazione di colonnine di ricarica elettrica e di una stazione di servizio.

A medio termine, CEVA raddoppierà la sua capacità con ulteriori 10,5 ettari di terreno, portando la superficie totale della sua piattaforma a 20 ettari e la sua capacità di parco a 8.700 posti auto.