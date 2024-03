Green Award per la chimichiera GNL DF di GEFO Tosca

La nave cisterna a doppia alimentazione GNL Tosca di GEFO è la prima chimichiera del settore marittimo a ricevere l’etichetta Green Award CO2

La nave cisterna a doppia alimentazione GNL Tosca di GEFO è la prima chimichiera del settore marittimo a ricevere l’etichetta Green Award CO2, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le prestazioni e la responsabilità ambientale.

La certificazione sottolinea l’impegno di GEFO per la sostenibilità e significa che la nave può beneficiare di incentivi finanziari per navi sostenibili nei porti di tutto il mondo.

Con una flotta di 150 navi, di cui 92 certificate Green Award, GEFO ha effettuato investimenti significativi in tecnologie per la riduzione delle emissioni e l’etichetta CO2 di Tosca è un’importante pietra miliare negli sforzi di sostenibilità dell’azienda. Poiché la Tosca è in gran parte alimentata a GNL, la nave raggiunge costantemente emissioni di carbonio significativamente inferiori.

Gli altri progetti di GEFO riguardano l’uso di combustibili verdi come il metanolo verde, l’ammoniaca o l’idrogeno per i sistemi di propulsione alternativi delle chiatte interne o delle navi d’altura e il ruolo di fornitore di servizi logistici per il trasporto di queste nuove fonti di energia alternativa all’interno dell’intera regione europea del trasporto marittimo e marittimo a corto raggio.

Tosca è una chimichiera di tre anni con una stazza lorda di 7.200 tonnellate e una capacità di carico totale di 8.000 metri cubi. Costruita nel settembre 2021 presso il cantiere China Merchant Jinling, la nave ha una lunghezza fuori tutto di 109,6 metri, una larghezza di 18,4 metri e un pescaggio massimo di 7,2 metri. È alimentato da un motore diesel dual-fuel MAK 6M34DF da 3.000 kW che può funzionare sia a GNL che a diesel marino. Il sistema di carico è composto da 16 serbatoi in acciaio inox completamente separati. L’imbarcazione ha una classe per ghiaccio 1A ed è attrezzata per la navigazione su ghiaccio. La gestione tecnica è affidata alla GEFO Gesellschaft für Oeltransporte mbH di Amburgo e la direzione commerciale alla Tosca Tanker GMBH & CO KG.