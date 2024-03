Diabete di tipo 2: per la remissione non basta solo perdere peso

Pochissimi pazienti con diabete di tipo 2 (T2D) raggiungono e mantengono la remissione del diabete solo attraverso la perdita di peso

Secondo una nuova ricerca pubblicata su PLOS Medicine, pochissimi pazienti con diabete di tipo 2 (T2D) raggiungono e mantengono la remissione del diabete solo attraverso la perdita di peso.

Nello studio, tra più di 37.000 persone con T2D a Hong Kong, solo il 6% ha raggiunto e mantenuto fino a 8 anni dopo la diagnosi la remissione del diabete solo attraverso la perdita di peso. Tra coloro che avevano inizialmente raggiunto la remissione, il 67% presentava iperglicemia a 3 anni.

Le persone che hanno perso più peso (10% o più del loro peso corporeo) nel primo anno dopo la diagnosi avevano maggiori probabilità di ottenere una remissione duratura.

Lo studio “ha contribuito a confermare il basso tasso di remissione del diabete e l’alto tasso di ritorno all’iperglicemia nella pratica reale”, ha dichiarato Andrea Luk dell’Università cinese di Hong Kong. “Oltre l’80% dei casi di remissione del diabete si è verificato entro i primi 5 anni dalla diagnosi di diabete. Questo è in linea con la nostra comprensione che la funzione delle cellule beta si riduce gradualmente nel tempo, rendendo la remissione del diabete sempre più difficile anche con la riduzione del peso”.

La gestione precoce del peso funziona

Recenti studi clinici hanno dimostrato che la remissione del T2D può essere raggiunta a seguito di una perdita di peso sostenuta attraverso la chirurgia bariatrica o interventi sullo stile di vita, hanno osservato gli autori. In questo studio, gli esperti hanno analizzato l’associazione tra la variazione di peso a 1 anno dalla diagnosi di diabete e l’incidenza a lungo termine e la durata della remissione del T2D in contesti reali, utilizzando i dati del Programma di valutazione e gestione del rischio del diabete mellito (RAMP-DM), esteso a tutto il territorio.

Un totale di 37.326 persone con T2D di nuova diagnosi, arruolate nel RAMP-DM tra il 2000 e il 2017, sono state incluse e seguite fino al 2019.

Al basale, l’età media dei partecipanti era di 56,6 anni, l’indice di massa corporea (BMI) medio era di 26,4 kg/m2, l’A1c medio era del 7,7% e il 65% utilizzava farmaci per la riduzione del glucosio (GLD).

La remissione della T2D è stata definita come due misurazioni consecutive di A1c < 6,5% a distanza di almeno 6 mesi, senza l’uso di DGA al momento o nei 3 mesi precedenti.

Durante un follow-up mediano di 7,9 anni, il 6,1% delle persone ha raggiunto la remissione, con un tasso di incidenza di 7,8 per 1000 anni-persona. La percentuale era più alta tra i soggetti con una maggiore perdita di peso: Il 14,4% delle persone che hanno perso il 10% o più del loro peso corporeo ha raggiunto la remissione, rispetto al 9,9% di quelle con perdita di peso dal 5% al 9,9%, al 6,5% di quelle con perdita di peso dallo 0% al 4,9% e al 4,5% di quelle che sono ingrassate.

Dopo l’aggiustamento per l’età alla diagnosi, il sesso, l’anno di valutazione, il BMI, altri indici metabolici, il fumo, il consumo di alcol e l’uso di farmaci, l’ hazard ratio (HR) per la remissione del diabete è stato di 3,28 per coloro che avevano una perdita di peso del 10% o superiore entro 1 anno dalla diagnosi, di 2,29 per la perdita di peso del 5%-9,9% e di 1,34 per la perdita di peso dello 0%-4,9% rispetto all’aumento di peso.

L’incidenza della remissione del diabete nello studio è stata significativamente più bassa rispetto a quella degli studi clinici, probabilmente perché i partecipanti a questi ultimi erano inseriti in programmi strutturati che includevano interventi intensivi sullo stile di vita, monitoraggio e feedback regolari e il rafforzamento di un approccio olistico alla gestione del diabete, hanno osservato gli autori. I contesti del mondo reale possono includere o meno tali interventi.

Ulteriori analisi hanno mostrato che in un follow-up mediano di 3,1 anni, il 67,2% delle persone che avevano raggiunto la remissione del diabete è tornato a soffrire di iperglicemia – un tasso di incidenza di 184,8 per 1000 persone-anno.

L’HR aggiustato per il ritorno all’iperglicemia è stato di 0,52 per le persone con perdita di peso del 10% o superiore, di 0,78 per quelle con perdita di peso del 5%-9,9% e di 0,90 per quelle con perdita di peso dello 0%-4,9% rispetto alle persone con aumento di peso.

Inoltre, la remissione del diabete è stata associata a una riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause del 31% (HR, 0,69).

Gli autori hanno concluso che lo studio “fornisce prove per i decisori politici affinché progettino e implementino interventi precoci di gestione del peso” per le persone con diagnosi di T2D.

Anche i medici hanno un ruolo da svolgere, ha detto il dottor Luk. “Al primo incontro con un individuo con una nuova diagnosi di T2D, i medici dovrebbero sottolineare l’importanza della riduzione del peso e guidare l’individuo su come raggiungere questo obiettivo attraverso scelte di vita sane”. La farmacoterapia e la chirurgia metabolica per la gestione del peso possono essere prese in considerazione nei soggetti appropriati”.

In generale, ha aggiunto la dottoressa, “i medici devono essere informati che la probabilità di raggiungere e mantenere la remissione del diabete è bassa e i pazienti devono essere consigliati di conseguenza”.

Esperienza simile a quella degli Stati Uniti

Mona Mshayekhi, professore di medicina del Vanderbilt University Medical Center di Nashville, Tennessee, ha affermato: “Questi risultati rispecchiano molto bene l’esperienza clinica negli Stati Uniti. Sappiamo che una perdita di peso sostenuta senza l’uso di farmaci o di interventi chirurgici è estremamente difficile nel mondo reale a causa dei fattori ormonali che determinano l’obesità, insieme alle sfide socioeconomiche”.

Lo studio è stato condotto prima che le nuove strategie di gestione del peso, come gli agonisti del GLP-1, fossero ampiamente disponibili. “Questo rafforza in realtà la scoperta che la perdita di peso senza l’uso di routine di farmaci ha una moltitudine di benefici, tra cui la remissione del diabete e la riduzione della mortalità per tutte le cause”.

Detto questo, ha aggiunto, “sospetto che studi futuri con coorti più moderne riveleranno tassi molto più elevati di remissione del diabete con l’uso di farmaci più recenti”.

“La nostra capacità di aiutare i pazienti a perdere peso in modo significativo è stata limitata fino a poco tempo fa”, ha affermato la dottoressa. “Con i nuovi strumenti a disposizione, i medici devono assumere un ruolo guida nell’aiutare i pazienti ad affrontare e trattare l’obesità e a combattere lo stigma che impedisce a molti di parlarne con i loro medici”.

Hongjiang Wu eta., 1-year weight change after diabetes diagnosis and long-term incidence and sustainability of remission of type 2 diabetes in real-world settings in Hong Kong: An observational cohort study, PLOS Medicine