“Cantastorie” di Chino in radio e su tutte le piattaforme

In radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “Cantastorie (La Grande Onda/Altafonte) il nuovo singolo del musicista romano Chino

“Cantastorie descrive la mia quotidianità, i miei obbiettivi e le lunghe chiacchiere con gli amici fuori da un bar del mio quartiere, fantasticando sulla musica e su una vita futura, descrivendone sia le aspirazioni, ma anche le paure e i timori relativi a questa grande ambizione” racconta Chino che aggiunge: “Ho cercato per questo brano di inserire sullo sfondo anche riferimenti a Roma e alla romanità, come il derby tra Roma e Lazio paragonato ad una storia d’amore e citando la serie Netflix di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo”.

Classe 2000, Filippo Pisani in arte Chino nasce a Roma, dove sin da subito il luogo di origine gioca un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale. Chino rimane affascinato da artisti come Califano e Gabriella Ferri, unendoli in una commistione temporale con giovani eredi della musica romana come Mannarino e Coez.

Il primo step nella carriera artistica di Chino inizia sui banchi di scuola, dove assieme a sette compagni di classe fonda il collettivo hip hop “Banda Larga”. Con il collettivo firma due album “Buone Nuove” nel 2017 e “Iside” nel 2019 entrambi registrati al Quadraro basament di Roma. Nel lasso di tempo fra i due album, Chino registra il suo primo disco solista “Mille Lire”. Una volta sciolto il gruppo Chino decide di cambiare totalmente genere avvicinandosi all’indie, mescolandolo con la sua passione per il rap e per la musica romana. Nel 2020 Chino si unisce alla famiglia di Grande Onda, realizzando due Ep. “Figli” e “Madison” e successivamente inizia il sodalizio artistico con il produttore disco d’oro Promo L’inverso, con il quale firma quattro singoli, e con cui è al lavoro per nuovi progetti. Chino ha preso parte a diversi live ed esibizioni dal vivo, con aperture a: Lucci, Snak the ripper, Egreen e Nex Cassel, Brokenspeakers, Piotta, Dj Argento ed Er costa, non dimenticando live come Euro2020 Piazza del popolo, Festa della musica di Roma, Parco Shuster propaganda e Villa Ada festival.

Prodotto da La Grande Onda con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.