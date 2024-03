Abby, una delle gemelle siamesi Hensel, si è sposata

Le gemelle siamesi Abby e Brittany Henesel hanno 34 anni e una di esse si è sposata con il fidanzato Josh Bowling

Per i medici non sarebbero potute sopravvivere. E, invece, oggi le gemelle siamesi Abby e Brittany Henesel hanno 34 anni e per una di loro si è coronato il sogno di una vita. In una cerimonia segreta svoltasi nel 2021, Abby è convolata a nozze con il fidanzato Josh Bowling.

Abby e Brittany Hensel sono diventate famose in tutto il mondo nel 1996, quando furono invitate da nello show di Oprah Winfrey a raccontare in tv la loro storia. Nate nel 1990 a New Germany, Minnesota, le Hensel sono gemelle siamesi deincefaliche, risultato di un singolo ovulo fecondato che non è riuscito a separarsi completamente.

LA STORIA DELLE GEMELLE SIAMESI ABBY E BRITTANY HENSEL

Le due ragazze hanno due teste, due spine dorsali (che si uniscono al bacino), due cuori, due esofagi, due stomaci, tre reni, due cistifellea, quattro polmoni (due dei quali sono uniti). Hanno un solo fegato, una gabbia toracica, un sistema circolatorio condiviso e sistemi nervosi condivisi parzialmente. Dalla vita in giù tutti gli organi, compreso l’intestino, la vescica e il riproduttivo, sono condivisi. Ciò significa che possono concepire un bambino nel modo convenzionale, ma non è chiaro chi sarebbe legalmente la madre. Possono mangiare, scrivere e svolgere compiti separatamente l’una dall’altra.

Sono nate con un terzo braccio non sviluppato, che è stato rimosso dal loro petto durante l’infanzia. A 12 anni hanno subito un intervento per correggere la scoliosi e ampliare la cavità toracica.

Sono eccezionalmente coordinate: Brittany, la gemella di sinistra, non senta nulla sul lato destro del corpo e viceversa Abby, ma riescono a muovere gli arti come se fossero un’unica persona.

Crescendo, Brittany e Abby hanno sviluppato personalità e gusti molto diversi. Entrambe hanno anche un regolare passaporto, si sono laureate e sono riuscite a prendere la patente di guida. Nel 2012 sono state protagoniste di un reality, in cui veniva mostrata la lor vita quotidiana.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).