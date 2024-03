Zattera del film Titanic venduta all’asta per una cifra record

Asta record per l’iconica zattera del Titanic che salvò Rose. L’oggetto di scena faceva parte dei cimeli cinematografici di Planet Hollywood, messi all’asta da Heritage Auction

Una tavola di legno che vale oro. È stata battuta per 718.750 dollari la ‘zattera’ che nel colossal ‘Titanic’ salvò la vita a Rose. L’oggetto di scena faceva parte dei cimeli cinematografici di Planet Hollywood, messi all’asta da Heritage Auction.

LA ZATTERA DELLA DISCORDIA

In due ci si stava: è questa la tesi portata avanti con grande forza dai milioni di fan del film di James Cameron, che da anni reclamano a gran voce ‘giustizia’ per Jack. Il personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio perde la vita nelle gelide acque dell’Oceano Atlantico per cedere il posto sulla tavola galleggiante a Rose, interpretata da Kate Winslet. Secondo quanto deciso dalla sceneggiatura, infatti, quel pezzo di legno non sarebbe riuscito a contenere i corpi di entrambi. James Cameron ha sempre difeso quella scena, spiegando come non si trattasse di dimensioni quanto di gallegiabilità. Secondo il regista, infatti, la tavola sarebbe affondata.

Nel 2012, però, il programma di Discovery MythBusters mise a dura prova la veridicità della scena della zattera. Sulla base dei calcoli di Adam Savage e Jamie Hyneman, Rose è rimasta alla deriva sulla porta-zattera per circa 63 minuti prima di essere salvata. Savage e Hyneman indossavano giubbotti di salvataggio costruiti con gli stessi materiali utilizzati durante l’era di ‘Titanic’ (20esimo secolo).

Hyneman ha vestito i panni di Rose, stendendosi su una zattera fatta dallo stesso tipo di legno utilizzato nel film, mentre Savage ha tentato di salire di fianco come Jack.

Effettivamente, ci sono voluti diversi tentativi per Savage prima di salire a bordo e stabilizzare la zattera, e a quel punto il pannello era affondato abbastanza in profondità. Ma i MythBusters si sono resi conto che se avessero legato il salvagente di Rose sotto la zattera, questa avrebbe potuto sostenerli entrambi comodamente per 63 minuti, mantenendo l’80 per cento dei loro corpi asciutti. Si sarebbero così salvati entrambi…

LA RISPOSTA DI JAMES CAMERON

Dopo 5 anni, James Cameron rispose all’esperimento dei MythBusters. Nel 2017, intervistato dal The Daily Best, difese a spada tratta la scena della zattera. “Chiariamo le cose. Siete Jack, siete nell’acqua gelida, il cervello entra in ipotermia. Mythbusters vi chiede di togliere il vostro giubbotto di salvataggio e quello di Rose, nuotare sotto quella cosa (la zattera, ndr), ossia immergersi nell’acqua a -2 gradi cercando di legare questa cosa, impiegando almeno 5 o 10 minuti, ovvero tornare su già morti. Non avrebbe funzionato. La scelta migliore [di Jack] è stata quella di tenere la parte superiore del corpo fuori dall’acqua e di sperare di essere recuperato al più presto da una scialuppa prima di morire. [Quelli di Mythbusters] sono ragazzi simpatici, mi sono divertito in quella scenetta con loro, ma dicono molte caz*ate“.