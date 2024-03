Tuasorellaminore torna con la canzone “Aruspice”

Romolo Dischi presenta Aruspice, nuovo singolo della spumeggiante producer barese Tuasorellaminore disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

Romolo Dischi presenta Aruspice, nuovo singolo della spumeggiante producer barese Tuasorellaminore disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, distribuito da Altafonte Italia, è ispirato alla figura che nell’antichità si occupava dell’esame delle viscere per scopi divinatori. Le imprevedibili trame musicali si muovono tra impulsività elettroniche e sonorità R&B contemporanee che sono il marchio di fabbrica di Tuasorellaminore.

“C’è una grande confusione nel mondo. Si fa molta fatica a capire cosa sia giusto o sbagliato, a capire come sentirsi, come definirsi. L’aruspice esegue l’arte divinatoria esaminando le viscere di animali sacrificati, e ne trae segni divini, come a predire il futuro: un futuro che è già scritto ed è purtroppo fatto di caos, di paura di aver sbagliato tutto ma anche di speranza di aver fatto del bene.” – Tuasorellaminore.

Nel brano compaiono i versi di Cicerone dal suo “De divinatione”: “Sin potuerit, non esse mirandu Causarum enim ignoratio in re nova mirationem facit”: “Se fosse possibile non ci sarebbe meraviglia, poiché l’ignoranza delle cause crea meraviglia in una materia nuova”.