Sylvia Meritano in radio con il nuovo singolo “Non dipendi”

Sylvia Meritano in radio e nei principali store digitali con “Non dipendi” (per Astralmusic), un brano prodotto da Andrea Mei insieme a Marco Mattei

Dopo il precedente singolo “W la noia”, Sylvia Meritano in radio e nei principali store digitali con “Non dipendi” (per Astralmusic), un brano prodotto da Andrea Mei (Gang, Nomadi Danilo Sacco, ecc.) che ne è anche il compositore insieme a Marco Mattei (Anna Oxa, ecc.). Il testo porta la firma di Mimmo Abate, già autore di successo per Giorgia.

La canzone, dalle sonorità pop/dance, racconta la voglia di indipendenza e invita al “fregarsene” del pensiero, delle parole ed atteggiamenti che subiamo dagli altri. L’importante è credere in noi stessi.

Il videoclip è firmato nuovamente da LeTrote Production, collettivo tutto al femminile che vanta il successo al premio XX edizione del Roma Videoclip Indie come miglior video indipendente per “W la noia”.

https://open.spotify.com/intl-it/album/3OUIIlnAmM4go7Fke0idG9

Biografia

Sylvia Meritano (Villanova D’Asti) inizia a studiare canto a 13 anni presso l’officina musicale di Chieri.

Successivamente partecipa a diverse edizioni del Nastro D’Argento a San Damiano D’Asti. Nel 2017 partecipa ad Area Sanremo arrivando in semifinale nazionale. Nello stesso anno entra a far parte dell’accademia Vocal Care della vocal coach Danila Satragno presso le sedi di Milano e Savona. Nel gennaio 2020 esce il singolo “Tra sogno e realtà” prodotto dalla Flender Produzioni di Roma. Con questo brano riceve il premio “Rilevazione dell’anno” con Radio Alba e G.R.P. Nel 2022 inizia a cantare in diversi locali e nell’estate partecipa al Tour di The Voice Senior 2022, il programma di Rai 1, per le piazze d’Italia. Nel 2022 entra in studio e realizza “W la noia”, scritto da Andrea Mei e Marco Ciappelli, già autore per Noemi, Amoroso, Nina Zilli e altri grandi interpreti.