Rossella Migliaccio nelle librerie e online con “Volti”

Rossella Migliaccio ci aiuta a diventare più consapevoli della nostra unicità, per liberarci dalle insicurezze e dal timore di cambiare, sperimentare

La nostra è senza dubbio la società dell’immagine. I media, e in particolare i social, ci bombardano costantemente di irraggiungibili modelli di bellezza cui aspirare. Ma in natura di «standard» e «ideale» non esiste nulla, anzi, la bellezza del creato sta proprio nella sua ricchissima varietà.

Parte da questa convinzione il viaggio che Rossella Migliaccio ci propone nel suo nuovo libro dedicato al viso. Utilizzando i concetti di proporzione e simmetria, la più celebre esperta d’immagine in Italia individua otto face shape – dall’ovale al diamante, dal triangolo inverso al quadrato, dal viso oblungo al cuore, dal tondo al triangolo – per poi illustrarci come valorizzarle al meglio attraverso il taglio di capelli, il make-up, la rasatura e gli accessori.

Scopriremo così che non esistono misure perfette né difetti da nascondere, ma solo punti da mettere in luce in nome di una visione più ampia e inclusiva della bellezza.

Il risultato è una guida completa e dettagliata, rivolta alle donne e anche agli uomini, che permette di conoscere le proporzioni del proprio viso e di sfruttarle senza mai perdere di vista lo stile personale.

Tra richiami alla storia dell’arte e riferimenti alle celebrities di ieri e di oggi, con un approccio rigoroso ma accessibile, Rossella Migliaccio ci aiuta a diventare più consapevoli della nostra unicità, per liberarci dalle insicurezze e dal timore di cambiare, sperimentare, osare. Un inno alla bellezza della diversità, per poter sempre sorridere all’immagine che vediamo riflessa nello specchio.