L’oroscopo di oggi, giovedì 28 marzo 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, giovedì 28 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Novità di lavoro e conferme, persino cambiamenti. In questo momento è possibile recuperare il tempo perduto.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Tieni sempre un occhio vigile sull’aspetto legale e burocratico delle tue iniziative, specie se inizi ora un’attività con altre persone. In amore tutto è riposto nelle tue mani. Muoviti con prudenza nelle faccende finanziarie che sembrano ancora in sospeso.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Qualcuno ha cambiato lavoro di recente o in futuro vorrebbe cambiare casa o vita. Attento a non frequentare persone strane o indecise perché ora hai bisogno di certezze.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Tutti quelli che hanno un progetto o un’iniziativa ma anche una grande volontà, in questa giornata non devono tenere a freno la propria voglia di riuscita: fascino a mille! Incontri piacevoli in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Quelli che si sono separati da poco non devono continuare a pensare all’ex. Attenzione ad una questione di soldi da amministrare con cautela.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La fatica non manca, alcuni programmi e progetti che prima andavano bene ora devono essere nuovamente spinti. Qualcuno sfoga l’agitazione sul partner, altri pensano ad un tradimento.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Tu sei una persona emotiva, ma in questa giornata devi tenere sotto controllo la tua esuberanza verbale. In amore ti farai pregare e magari questa sera potresti anche addurre una scusa.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non metterti in situazioni che sono già a priori difficili da portare avanti. Te la prenderai con chi in queste ore cerca di fermarti, il consiglio è di non fare troppo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ come se tu in questo periodo preferissi non osservare e non controllare certe cose per evitare arrabbiature. L’amore è messo da parte, ma puoi cercare di recuperare e oggi la tua vitalità non è messa in discussione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per tutti quelli che hanno progetti importanti questa è una giornata di valore. Sei piuttosto agguerrito.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

I sentimenti sono segnati da una forte passionalità, ma anche da qualche momento di crisi. Cura l’aspetto economico con attenzione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Il settore del successo è certamente influenzato in maniera importante. Chi ha un’attività indipendente potrà avere un po’ di più. Sei a caccia di certezze, probabile che tu stia cercando nuove alleanze sia in amore che nel lavoro.