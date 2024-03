Moda: Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino

Moda, Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo della Maison Valentino. L’ex di Gucci prenderà il posto di Pierpaolo Piccioli: l’annuncio via social

Ora è ufficiale: il nuovo direttore creativo della Maison Valentino, dopo l’addio di Pierpaolo Piccioli, è Alessandro Michele. Lo ha reso noto la stessa casa di moda, con un annuncio via social. “È l’inizio di un nuovo viaggio per continuare a far brillare i valori unici del brand, il suo patrimonio e la sua couture nel mondo grazie alla prospettiva unica e la ricchezza di esperienza di Alessandro Michele”

CHI È ALESSANDRO MICHELE

Romano, 52 anni, Alessandro Michele ha lavorato in Gucci per vent’anni, diventandone direttore creativo nel 2015 (fu il successore di Frida Giannini) e rilanciandone il marchio. Si deve a lui, tra le altre cose, la reintroduzione del marchio con la doppia ‘g’. Le sue collezioni vengono molto apprezzate per lo stile eccentrico e per il carattere genderless. La moda “non è un lavoro, è la mia vita- raccontò al New York Times nel 2015- è come una questione d’amore. Una religione“.