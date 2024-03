I Safari tornano con il singolo “Tutto bene”

Una relazione difficile e la voglia di ritornare ad inseguire i propri sogni al centro di “Tutto bene”, la nuova canzone dei Safari

TUTTO BENE è il nuovo singolo dei SAFARI disponibile in digital e radio da Giovedì 4 Gennaio, distribuito da Virgin Music /Universal Music Italia.

Il brano prodotto interamente da SAFARI e mixato e masterizzato da Gianmarco Grande tratta la tematica dell’abbandono e di quelle che sono le possibili dinamiche che si sviluppano subito dopo un distacco.

Un sound unisce il pop italiano al bedroom pop internazionale partendo dai The Cure, Blanco, Surf Course fino a Post Malone nelle melodie.

Il progetto SAFARI nasce dalla collaborazione di Alessandro De Blasio e Daniele Pertosa. Alessandro dopo aver fondato i suoi primi progetti approda al Medimex nel 2018 nel camp organizzato da Sony Music Publishing e lo vince ottenendo così un contratto da autore per la nota etichetta, collabora con alcuni artisti nazionali tra cui Mace, Gazzelle, Marco Mengoni e con quest’ultimo scrive il brano In Città contenuto nel disco Materia (Pelle). Daniele invece comincia il suo percorso musicale a diciott’anni iniziando a studiare chitarra alla percentomusica e dopo alla St. Luis Academy, fonda il progetto Stereotapes con il quale partecipa ad Xfactor 2017 nella squadra capitanata da Manuel Agnelli, in seguito inizierà la collaborazione con Aka7even come chitarrista.

I due si incontrano nel 2019 iniziando a scrivere alcuni brani, per poi rincontrarsi dopo il covid e finalmente dare vita al progetto SAFARI con il quale pubblicano il primo singolo “ho pianto tutta la notte” L’8 Dicembre esce il secondo singolo “ESSE” pubblicato con Aurora Dischi distribuito da ADA MUSIC Italy Contemporaneamente all’uscita di “ESSE” si uniscono al gruppo Giancarlo Latartara, batterista dei Moustache Prawn che li seguirà d’ora in avanti come batterista ufficiale del progetto, e il bassista Francesco Petitti (Senhal, Tamerici).