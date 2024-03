“Voglio morire mentre bevo” è il nuovo singolo di Emanuele Presta, disponibile in radio e sulle piattaforme streaming

Emanuele Presta torna con Voglio morire mentre bevo, nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano anticipa l’EP d’esordio del cantautore salentino di stanza a Bologna, un concept album interamente dedicato alla libertà.

ASCOLTA IL BRANO: https://spoti.fi/48ORQBG

L’EP tratta quelle che per l’artista sono le sei sfaccettature della libertà: i ricordi, la vita, i sogni, la fuga, l’amore e l’arte; “Voglio morire mentre bevo” tratta i sogni. Il brano, il cui titolo non va preso alla lettera ma in modo più allegorico e ironico, è arrangiato in chiave pop/rock e non parla solo dei sogni, ma anche del desiderio di ribellarsi al corpo, ai voleri che ci impongono la gravità e le circostanze. Se i sogni sono il concetto chiave del brano, anche i desideri prendono una grossa porzione della torta; “Voglia di viaggiare posto finestrino e non chiedermi dove mi porta il destino” e “Voglia di perdermi in un libro mentre volo e vibro” sono solo due versi che manifestano la volontà di evasione del cantautore.

“Desiderare vuol dire sognare e sognare vuol dire in qualche modo essere liberi, non potevo scrivere un disco sulla libertà senza parlare dei sogni”– Emanuele Presta.