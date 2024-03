Eleonora Giorgi operata con successo per il tumore al pancreas

Eleonora Giorgi operata per il tumore al pancreas: “È andata bene”. Sui canali social dell’attrice l’annuncio dei figli Andrea e Paolo

Eleonora Giorgi è stata operata per il tumore al pancreas. A darne notizia sono i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. “Operazione andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza”, scrivono sui canali social dell’attrice.

Esulta su Instagram anche Clizia Incorvaia. L’ex gieffina, che a breve sposerà Paolo con il quale ha avuto un bambino, scrive: “Grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro amore. Primo traguardo raggiunto“. E in un altro post aggiunge: “Grata, brava guerriera“.

QUALCHE GIORNO FA A VERISSIMO

L’annuncio della malattia era arrivato a fine 2023. Una scoperta seguita da tre mesi di chemioterapia. A Verissimo, qualche giorno fa (annunciando che l’intervento era in programma per martedì 26 marzo), la Giorgi aveva detto: “Dopo tre/quattro mesi di chemioterapia, il tumore è si è un po’ necrotizzato, è meno reattivo. Lo immagino come su un ring, come se stesse alle corde, intontito. Ora ci dobbiamo sbrigare e toglierlo“.

Ottimista, ma con un po’ di paura, aveva spiegato: “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato”.

LA VICINANZA DI MASSIMO CIAVARRO

In questi mesi, sempre presente anche l’ex marito Massimo Ciavarro: “Questa è stata una cosa miracolosa. Massimo, che è una persona bravissima e buona, è così riservato, chiuso nella sua isola di Lampedusa. Non ci potevo credere. Come ha sentito di quella cosa è arrivato a Roma. E anche lunedì arriverà perché vuole essere con me in clinica durante l’operazione e nei giorni dopo. È venuto anche per la PET. È stata una cosa meravigliosa”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).