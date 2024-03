Da IMO le linee guida per il trasporto di pellet di plastica sulle navi

L’IMO sta portando avanti iniziative per garantire il trasporto sicuro dei pellet di plastica trasportati sulle navi con nuove linee guida

Riunitosi presso la sede dell’IMO a Londra, il sottocomitato dell’IMO per la prevenzione e la risposta all’inquinamento (PPR 11) ha concordato una bozza di raccomandazioni per il trasporto di pellet di plastica via mare, insieme a una bozza di linee guida per la pulizia delle fuoriuscite di pellet di plastica dalle navi.

Il progetto di raccomandazioni per il trasporto di pellet di plastica via mare in container per il trasporto di merci comprende le seguenti azioni:

I pellet di plastica devono essere imballati in imballaggi di buona qualità e devono essere sufficientemente robusti da resistere agli urti e ai carichi che normalmente si incontrano durante il trasporto. L’imballaggio deve essere costruito e chiuso in modo da evitare qualsiasi perdita di contenuto che possa essere causata, in normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o forze di accelerazione.

Le informazioni di trasporto dovrebbero identificare chiaramente i contenitori per il trasporto contenenti pellet di plastica. Inoltre, il mittente deve integrare le informazioni sul carico con una richiesta di stivaggio speciale adeguato.

I container contenenti pellet di plastica devono essere adeguatamente riposti e fissati per ridurre al minimo i rischi per l’ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave e delle persone a bordo. In particolare, dovrebbero essere stivati sottocoperta ove ragionevolmente possibile, o all’interno in aree riparate dei ponti esposti.

Queste raccomandazioni, che mirano a prevenire lo sversamento di pellet, saranno sottoposte all’esame e all’approvazione urgenti del Comitato per la protezione dell’ambiente marino nella sua prossima riunione del marzo 2024 (MEPC 81).