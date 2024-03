Beatrice Luzzi diserta la festa del Grande fratello: “Volevo portare mio figlio a scuola”.

Beatrice Luzzi spiega sui social il motivo per cui non è andata alla festa del Grande fratello: “Volevo portare mio figlio a scuola”. E ai fan dice: “La mia vittoria siete voi”

Nessuna scelta polemica per la mancata vittoria (‘scippata’ da Perla Vatiero e contestata a gran voce sul web): Beatrice Luzzi, in un messaggio pubblicato su Instagram, spiega le ragioni per cui l’altra sera non è andata al party del Grande fratello, dove quasi tutti gli ex concorrenti hanno ballato e festeggiato la fine dell’edizione del Gf appena conclusa. “Ho deciso non andare alla festa del grande, di tornare a casa e fare la mamma“, spiega Beatrice Luzzi nel messaggio sui social. E racconta come sono andate le cose: dopo la finale di lunedì sera, il giorno dopo (martedì) l’attrice è andata a Milano (insieme ad altri ex concorrenti del reality) per la registrazione di Verissimo e poi è tornata a Roma molto tardi. Dal treno, martedì pomeriggio, l’attrice aveva mandato un messaggio ai suoi fan (registrato sottovoce) dicendo: “La mia vittoria siete voi, mi avete sbalordito con il vostro supporto. Ricambierò”.

“DOPO SEI MESI E MEZZO VOLEVO PORTARE A SCUOLA MIO FIGLIO”

“Mercoledì mattina volevo accompagnare mio figlio a scuola, dopo sei mesi e mezzo, visto che era anche l’ultimo giorno possibile perchè poi ci sono le vacanze di Pasqua”. Quindi, dice l’attrice, “ho deciso non andare alla festa del Grande fratello, di tornare a casa e fare la mamma, anche perchè gli amichetti del Grande fratello li ho visti fino a due giorni fa”. E prosegue: “Se la festa l’avessero fatta magari fra una settimana, sarei andata volentierissimo a salutarli tutti e a ballare, sapete quanto mi piace, però mi è sembrato un po’ troppo. So che mi capite, un abbraccio a tutti, a prestissimo”.

Al party – dove la fine del Grande fratello è stato celebrato tra balli, risate e forse anche qualche litigio – oltre a Beatrice Luzzi l’altro grande assente è stato Massimiliano Varrese. Forse per lo stesso motivo di Beatrice, ovvero godersi al meglio la sua bambina Mia, di sei anni, che non potuto abbracciare e coccolare per tutti i sei mesi e mezzo di programma.

IL RITORNO IN TRENO CON GIUSEPPE

La giornata di martedì, per l’attrice, è stata abbastanza complicata, come racconta lei nel messaggio: intanto lunedì sera era tornata a casa tardissimo dopo la finale (verso le 4.30- 5), poi c’è stato il viaggio in treno per Milano, e un ulteriore viaggio di ritorno in treno per Roma “perchè avevo dimenticato la carta d’identità” (e quindi non ha potuto prendere l’aereo come da programma). Giuseppe Garibaldi ha deciso di accompagnarla e andare in treno con lei, spiega Beatrice, raccontando anche il fatto che all’aeroporto avessero ripetutamente fatto l’appello chiamando ‘Luzzi, Dezzi, Garibaldi’ (che non si stavano imbarcando). Garibaldi è Giuseppe, Annalisa Dezzi (in arte ‘La signorina fuoriluogo’) è la stylist che veste Beatrice Luzzi. L’arrivo a Roma, tra una cosa e l’altro, è stato martedì sera a mezzanotte e mezzo.

L’ATTRICE AI FAN: “LA MIA VITTORIA SIETE VOI”

A quel punto Beatrice Luzzi ha scelto di non andare al party ma di tornare a casa per poi, l’indomani mattina, accompagnare il figlio a scuola. Dal treno, martedì, l’attrice aveva mandato un video ai suoi fan spiegando che stava andando a Milano per Verissimo dicendo: “La mia vittoria siete voi, davvero. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto per supportarmi e sopportarmi- dice l’attrice con un viso che appare sorridente e sereno-. Ricambierò, al più presto”. Quindi manda un bacio e saluta: “Ci vediamo, ciao”.

