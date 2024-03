Roberta Giallo online con il videoclip del nuovo singolo

Roberta Giallo online su YouTube con il videoclip del singolo “Ci salveranno gli alieni”. Nel cast c’è anche Red Ronnie

CI SALVERANNO GLI ALIENI è una canzone visionaria dove in parte l’artista racconta un sogno in cui si è ritrovata faccia a faccia con un alieno, in parte immagina quello che le piacerebbe accadesse, con la gioia di raccontare delle visioni attraverso la sua musica, liberamente e senza pretesa di verità.

Quando ho cominciato a pensare al videoclip, ho avuto subito un’intuizione, “nel cast deve esserci Red Ronnie!”. Considero Red un amico e condivido con lui diverse cose: l’amore trasversale per l’arte e la musica (da Dalla a Hendrix) la curiosità, l’autoironia, lo spirito da Peter Pan, la mancanza di pregiudizio e naturalmente la passione per gli enigmi insondabili dell’universo; i pianeti, le stelle, la misteriosa energia che li pervade (e ci pervade); e ancora, gli alieni… soprattutto “le persone aliene”, non omologate, diverse, fuori dagli schemi.

CI SALVERANNO GLI ALIENI non è una canzone di certezze, ma una canzone visionaria, verde e viola, sognante, in antitesi coi pregiudizi. All’Università ho studiato filosofia e le prime lezioni che ho imparato da Socrate e Kant sono state: “ricordati di non sapere”, ricordati che “l’uomo può provare a capire il fenomeno, ma non il numeno”. Quindi, nessuno “ha ragione.

Che siano filosofi, alchimisti, scienziati, artisti, gli uomini fin dall’antichità continuano a interrogarsi sul senso della vita, sull’al di là, sullo spazio, e nessuno ha mai trovato risposte certe. Perché scaldarsi tanto allora, se a qualcuno piace immaginare cosa potrebbe esserci oltre questo mondo materiale, dove l’unico dio adorato sembra essere quello del consumismo sfrenato? Io resto un’agnostica possibilista, con la Fede nell’Amore.

Il video è stato realizzato dal videomaker Nicolò Donati, a Bologna, in centro e sui colli, nel cammino del Pellegrino al quale si accede dal Meloncello, proprio per mostrare la sacra bellezza della natura a cui dovremmo fare caso un po’ più spesso.

Il brano scritto da Roberta Giallo, è stato prodotto ed arrangiato da Corrado Rustici presso il Rocky Road Studios di Berkeley, California.

Link al video ufficiale sul canale YT dell’artista: https://youtu.be/x8jFyJJNaYs