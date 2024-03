Re Carlo III sarà alla messa di Pasqua a Windsor, ma senza William e Kate

Re Carlo III sarà presente alla messa di Pasqua a Windsor. William e Kate non ci saranno: gli impegni pubblici della principessa del Galles erano già stati cancellati

Re Carlo III torna ad apparire in pubblico due mesi dopo la diagnosi di cancro arrivata post intervento alla prostata.

Il re, che in realtà non ha mai smesso di svolgere i suoi compiti da sovrano e che ha scongiurato la fake news della sua morte, sarà presente alla messa di Pasqua, in programma nella St. George’s Chapel a Windsor. Sarà accompagnato da Camilla, ma (secondo la stampa estera) saranno assenti William e Kate.

KATE RIAPPARIRÀ IN PUBBLICO SOLO QUANDO LO DIRANNO I MEDICI

I principi del Galles, dopo l’annuncio del cancro della futura regina e le precedenti speculazioni, si stanno ritagliando la loro privacy. Gli impegni pubblici di Kate, d’altronde, erano stati cancellati fino a Pasqua e – alla luce dei nuovi aggiornamenti – la convalescenza si prolungherà. Tornerà agli eventi pubblici solo quando i dottori le daranno il via libera.

IL RE MIGLIORA

Anche a Carlo è stato consigliato di incontrare meno persone possibili. Per questo, la celebrazione della Santa Pasqua a Windsor si svolgerà in forma ristretta, proprio per far si che il sovrano segua le indicazioni dei medici. Gli specialisti, però, come riporta People “sono ottimisti” sull’andamento dei trattamenti e anche Carlo III lo è. Il primogenito di Elisabetta II “sta migliorando” sempre più e, da tempo, ha confidato nel suo ritorno in occasione della Pasqua. L’ok di chi lo segue è sicuramente un buon segno.