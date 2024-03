Nelle librerie “Sollievo cronico” di Gianluca Italiano

Se il libro di Gianluca Italiano è finito nelle tue mani probabilmente anche tu soffri di dolore cronico e ti sarai chiesto almeno una volta: “Perché sono finito in questo incubo?”

“Se hai un’infiammazione prendi un antinfiammatorio. Se hai dolore prendi un antidolorifico. Se hai la febbre prendi un antipiretico.” Queste sono le soluzioni veloci che la medicina moderna propone per gli acciacchi fisici. Sappiamo curare benissimo i sintomi, ma poniamo scarsa attenzione alle cause di quei sintomi. E infatti i casi di dolore cronico, fibromialgia, acufene, reflusso, artrosi, solo per citare alcuni disturbi, sono in costante aumento: si stima che nel 2050 almeno un italiano su due soffrirà di dolore cronico. Del resto “se continui a fare le stesse cose, otterrai gli stessi risultati” dicono i saggi. Ma c’è qualcosa che possiamo fare, allora, per alleviare il dolore? Io credo proprio di sì, fidati: l’ho imparato in tanti anni di professione in cui il mio unico obiettivo è stato provare ad aiutare tutte le persone sofferenti a ritrovare un po’ di sollievo, un sollievo che fosse duraturo, “cronico” come il dolore che le affliggeva.

Se questo libro è finito nelle tue mani probabilmente anche tu soffri di dolore cronico e ti sarai chiesto almeno una volta nella vita: “Perché sono finito in questo incubo?”, “Che cosa ho sbagliato?”.

Leggendo Sollievo cronico capirai che non esiste una “terapia magica” contro la sofferenza; esiste però un modo per leggere in maniera corretta i segnali che ci lancia il corpo quando qualcosa non va. Questa è la saggezza millenaria tramandataci nei secoli da chi prima di noi si è posto le stesse domande, da Buddha ai grandi profeti e ai santi dei tempi moderni.

Non ti posso promettere che il tuo dolore sparirà, ma ti posso promettere che qui troverai tecniche, pratiche e insegnamenti che ti aiuteranno a comprendere il dolore, ad accettarlo, accoglierlo e, infine, a limitarlo: la cura è dentro di te.