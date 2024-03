Mangiare meno carne aiuta gli adulti a rischio genetico a prevenire l’obesità

Secondo un nuovo studio pubblicato su Obesity, seguire una dieta con meno carne può essere utile per le persone con un elevato rischio genetico di obesità

“Abbiamo trovato interessante il fatto che, mentre l’adesione complessiva a un modello dietetico a base vegetale non sembrava essere rilevante nella relazione tra il rischio genetico di obesità e gli esiti legati all’obesità, alcuni gruppi di alimenti potevano essere rilevanti”, ha dichiarato Daiva E. Nielsen, professore associato presso la Scuola di Nutrizione Umana della McGill University. “Questi alimenti sono la carne e i cereali integrali, che sono stati identificati come mediatori del rischio genetico di obesità, ovvero contribuiscono in parte alla relazione tra i punteggi del rischio genetico di obesità e gli esiti legati all’obesità. Una minore assunzione di carne e una maggiore assunzione di cereali integrali hanno mostrato modelli di relazione benefici con gli esiti legati all’obesità”.

Nielsen e colleghi hanno analizzato i dati dello studio CARTaGENE, che ha analizzato i fattori genetici, ambientali e di stile di vita che contribuiscono alla salute. Lo studio ha incluso 2.258 adulti di età compresa tra i 40 e i 69 anni che disponevano di dati sul genotipo e sulla dieta e che avevano raccolto l’BMI e la circonferenza vita durante il follow-up.

L’assunzione di cibo è stata valutata utilizzando il NIH Diet History Questionnaire statunitense. Tre indici dietetici hanno valutato se i partecipanti aderissero a una dieta complessiva a base vegetale, a una dieta sana a base vegetale o a una dieta malsana a base vegetale. Sono stati calcolati due punteggi di rischio poligenico (PRS), PRS-Khera e PRS-Locke. Il BMI, la circonferenza vita e la percentuale di grasso corporeo sono stati misurati nei centri di valutazione al basale. Il peso e la circonferenza vita sono stati autodichiarati durante il follow-up.

Gli adulti avevano un BMI più basso (-0,09), una circonferenza vita più bassa (-0,09) e una percentuale di grasso corporeo più bassa (-0,07) per ogni aumento di 1U del punteggio dell’indice di dieta globale a base vegetale. Ogni aumento di 1U nel punteggio dell’indice di dieta sana a base vegetale è stato associato anche a un BMI più basso (-0,09), alla percentuale di grasso corporeo (-0,08) e alla circonferenza vita (-0,11).

I PRS più alti per entrambi i modelli erano associati a un BMI, a una percentuale di grasso corporeo e a una circonferenza vita più elevati al basale e al follow-up. Nessuno dei punteggi dell’indice di dieta a base vegetale ha mediato l’associazione tra PRS e obesità.

“I risultati del nostro studio suggeriscono che una maggiore aderenza a un modello alimentare sano a base vegetale è legata a un BMI, a una circonferenza vita e a una percentuale di grasso corporeo inferiori”, ha dichiarato Nielsen. “Questa relazione sembra essere in gran parte indipendente dai punteggi di rischio genetico per l’obesità, suggerendo che un modello alimentare sano a base vegetale può essere utile per la prevenzione e la gestione dell’obesità in tutti gli adulti”.

All’interno dei gruppi alimentari, mangiare più carne ha avuto un effetto di mediazione del 2,26% sull’associazione tra PRS-Khera e percentuale di grasso corporeo (P = .01). Se stratificato per sesso, il consumo di più carne ha mediato l’associazione tra PRS-Khera e BMI (effetto di mediazione, 2,54%; P = .02) e circonferenza vita (effetto di mediazione, 3,31%; P = .02) per le donne. Tra gli uomini, il consumo di più cereali integrali ha mediato l’associazione tra PRS-Khera e BMI (effetto di mediazione, 2,06%; P = .007), percentuale di grasso corporeo (effetto di mediazione, 3,19%; P = .006) e circonferenza vita (effetto di mediazione, 2,74%; P = .006).

“L’obesità è una condizione complicata”, ha dichiarato Nielsen. “I fattori genetici che contribuiscono all’obesità possono interagire con vari fattori legati allo stile di vita, in particolare con la dieta. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio le strategie dietetiche che possono essere più efficaci per promuovere una sana gestione del peso tra gli individui con un rischio genetico più elevato di obesità”. Gli studi di intervento che valutano gli effetti di strategie dietetiche mirate in base alla gravità del rischio genetico di obesità saranno molto utili per far progredire le conoscenze su questo argomento”.

Masip G, et al. Obesity. 2023;doi:10.1002/oby.23944.