“Chilometro 42” in scena dal 27 al 29 marzo al Teatro Cometa Off

Lo spettacolo “Chilometro 42” scritto da Giovanni Bonacci e diretto e interpretato da Angela Ciaburri, in scena dal 27 al 29 marzo al Teatro Cometa Off

Approda a Roma, al Teatro Cometa Off, dal 27 al 29 marzo, CHILOMETRO_42, spettacolo scritto da Giovanni Bonacci e diretto e interpretato da Angela Ciaburri, molto attiva non solo in teatro (CARROZZERIA ORFEO, TEATRO STABILE DI GENOVA), ma anche al cinema e in tv (tra gli ultimi lavori GOMORRA LA SERIE, YARA di Marco Tullio Giordana, GIRASOLI di CATRINEL MARLON, NOI e RESTA CON ME per Rai1 e altri progetti in uscita).

In “Chilometro 42” vengono raccontate le tappe fondamentali della vita di Kathrine Switzer, la prima donna nella storia ad aver corso una maratona ufficiale. La pièce è accompagnata dalla musica dal vivo di MUNENDO che, coniugando strumenti elettronici a quelli classici, sonorità degli anni ‘60 a possibilità ultra contemporanee, crea una colonna sonora in continuo dialogo con l’attrice. La storia di questo personaggio, che ha segnato profondamente il mondo dello sport e il rapporto di quest’ultimo con la società civile, avvia una riflessione in parole e musica su temi centrali quali l’inclusione, il riconoscimento e la parità dei diritti. La corsa, già̀ di per sé, contiene una serie di metafore che vale la pena raccontare: “corsa” come viaggio, misura di se stessi, avvicinamento al trascendentale. Nello spettacolo, infatti, si corre: partiture fisiche, che declinano, in tanti modi diversi, questo sport nei suoi aspetti più̀ tecnici e spettacolari. Ma, attraverso questo personaggio, che ha segnato profondamente il mondo dello sport ed il suo rapporto con la società̀ civile, l’obiettivo è quello di interrogarsi su temi ancora scottanti.. La corsa, più̀ che oggetto della messa in scena, diventa allegoria: la ricerca della propria identità̀ passando attraverso crepe, crisi e rotture. La pièce è strutturata lungo tre piani narrativi, nei quali si avvicendano diversi personaggi, interpretati dalla stessa attrice: Kathrine, la narratrice, e altri, coprotagonisti di una biografia romanzata, che fa del passaggio da registri brillanti a registri drammatici il suo punto di forza.

CHILOMETRO_42 nasce dalle connessioni create dal progetto SUPERFICIE di Matteo Santilli, e proseguirà la sua tournée al Festival Strabismi-Sezione Primavera il 29 maggio e dal 3 al 9 giugno al Fringe Festival di Milano. Il testo è stato finalista al premio Hystrio scritture di scena nel 2022.

Da Mercoledì 27 a Venerdì 29 Marzo 2024 alle ore 21.00

Biglietto Intero : € 15,00 – Biglietto Ridotto : € 12,50 (+ tessera associativa di € 2,50)

Teatro Cometa Off_ Via Luca della Robbia,47-Roma