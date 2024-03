Auto elettriche: online la mappa con tutte le colonnine di ricarica in Italia

Auto elettriche, online da oggi la mappa con tutte le colonnine d’Italia. Con il portale del Mase, in collaborazione con Gse e Rse, sarà più facile pianificare i viaggi, anche in autostrada

Da oggi, oltre 32.000 colonnine pubbliche di ricarica per i veicoli elettrici in tutta Italia -sulle 42.500 oggi esistenti, che verranno completate nei prossimi mesi- saranno mappate e riunite su un’unica piattaforma web, che permetterà ai cittadini di consultare la posizione delle postazioni, insieme ai prezzi, alla tipologia di alimentazione e alla potenza massima erogabile, e pianificare il proprio tragitto in auto organizzando in anticipo soste e ricariche, anche in autostrada. Entro fine anno, poi, entrerà in funzione anche un’app che informerà in tempo reale se il punto di ricarica è occupato, libero o fuori servizio. È online da stamattina il portale Pun, la Piattaforma unica nazionale realizzata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in collaborazione con Gse-Gestore dei servizi energetici ed Rse-Ricerca sul sistema energetico, che sarà consultabile da tutti all’indirizzo www.piattaformaunicanazionale.it e sui siti del Mase e del Gse. La piattaforma è stata presentata stamattina dal ministro Gilberto Pichetto Fratin insieme al presidente di Gse, Paolo Arrigoni e all’amministratore delegato di Rse, Franco Cotana.

“Oggi pomeriggio questa mappa sarà online, uno strumento importantissimo che permette di localizzare le infrastrutture di ricarica nel Paese con dettagli come potenza massima, operatori che erogano il servizio, operatività del punto di ricarica e, entro fine anno, anche la disponibilità in tempo reale”, ha detto Arrigoni.

Per il presidente del Gse si tratta di “uno strumento fondamentale anche a beneficio di Comuni, Province e Regioni per la programmazione urbanistica dei territori”. Ed è solo “un punto di partenza, perché i diversi gestori delle infrastrutture che hanno collaborato con Gse ed Rse avranno quattro mesi, da oggi fino al prossimo 26 luglio, per contribuire a fornire dati su sempre più colonnine, e la Pun si arricchirà sempre più”. A dicembre, infine, “sarà completata l’interoperabilità in real time con i Cpo (charging point operator, ndr) e il lancio dell’app. Ci sarà inoltre una campagna di comunicazione all’insegna della sostenibilità, con un video girato a emissioni zero”. “Per la prima volta avremo uno strumento che offre ai cittadini un’applicazione per geolocalizzare tutti i punti di ricarica elettrica, compresi quelli sulle autostrade”, ha commentato Cotana. I Cpo, ha spiegato, “oggi in Italia sono piu di 50, pensate cosa potrebbe voler dire per un cittadino districarsi tra tutti i vari operatori. Adesso si avranno tutte le info in tempo reale, con Rse che sarà impegnata nella redazione di una relazione annuale sull’evoluzione di questo importante strumento”.

La Pun, ha sottolineato Pichetto, “è un valore aggiunto per la diffusione della mobilità elettrica in Italia: consente infatti di far convergere verso un unico portale istituzionale tanti dati e informazioni omogenee sulla distribuzione dei punti di ricarica, preziose quanto per gli operatori, tanto per gli enti locali e i cittadini”. Per il ministro “l’evoluzione di questa piattaforma, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove funzionalità, potrà renderla sempre più utile alla vita quotidiana dei cittadini e alla pianificazione amministrativa”.