Annalisa con Bob Sinclair per il remix di “Sinceramente”

Annalisa è volata a Parigi per lavorare con Bob Sinclair al remix della canzone “Sinceramente”, una delle hit di Sanremo 2024

l successo di “Sinceramente” incontra la maestria di Bob Sinclar. Annalisa è volata a Parigi per lavorare al remix della hit di Sanremo 2024. L’incontro tra i due artisti è avvenuto nello studio del dj che ha più volte dichiarato il suo amore per la musica italiana e proprio durante lo scorso festival si è esibito come ospite. Recentemente, è stato pubblicato il remix di “Ti sento”, brano iconico dei Matia Bazar feat. Antonella Ruggiero. L’esempio più celebre è sicuramente quello del 2012: “A far l’amore” di Raffaella Carrà.

A testimoniare il lavoro in studio tra il 54enne francese e la cantante nostrana è un video pubblicato direttamente da Sinclar su Instagram, ben entusiasta di lavorare al progetto proposto dall’ex Amici. Sul remix non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, ora l’attesa è tutta per la data in cui vedrà la luce sulle piattaforme.