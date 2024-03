Stare molto tempo seduti per lavoro aumenta il rischio cardiovascolare

Avere un lavoro che comporta una prolungata posizione seduta aumenta il rischio di malattie cardiovascolari ma basta fare poca attività fisica

Avere un lavoro che comporta una prolungata posizione seduta aumenta il rischio di malattie cardiovascolari (CVD) ma periodi anche brevi di attività fisica durante il giorno possono aiutare a mitigare gli effetti negativi. Lo evidenzia uno studio pubblicato su “JAMA Network Open”.

Rispetto alle persone che hanno riferito di non stare per lo più seduti al lavoro, quelli che erano per lo più sedentari avevano un rischio maggiore del 16% di morte per tutte le cause e un rischio maggiore del 34% di mortalità per CVD, secondo lo studio condotto su quasi mezzo milione di adulti.

Ma i ricercatori, guidati da Wayne Gao, della Taipei Medical University di Taipei City (Taiwan), affermano che le persone nel loro studio che si sono alternate tra stare sedute e non sedute al lavoro hanno visto una riduzione del 16% della mortalità per tutte le cause rispetto a quelle per lo più sedute sul posto di lavoro.

«Inoltre, abbiamo scoperto che gli individui che per lo più stanno seduti al lavoro ma si impegnano in un’elevata attività fisica nel tempo libero hanno una mortalità per tutte le cause paragonabile a quella degli individui che per lo più non restano seduti al lavoro ma hanno condotto una minore attività fisica nel tempo libero» scrivono. L’attività fisica nel tempo libero includeva jogging e corsa.

Carl “Chip” Lavie, dell’Ochsner Heart and Vascular Institute di New Orleans, non coinvolto nello studio, osserva che ciò è correlato con la maggior parte degli altri studi nel campo, i quali suggeriscono che alti livelli di attività fisica, esercizio fisico o attività nel tempo libero combinati con meno ore in posizione seduta possono quasi annullare gli effetti della stazione seduta prolungata.«L’ideale sarebbe evitare di stare seduti a lungo, o almeno farlo per meno di 6-8 ore al giorno, ma molti stanno seduti per 10, 12, 14 ore al giorno» rileva.

Nel 2019, il gruppo di Lavie ha pubblicato un’ampia revisione sulle conseguenze sulla salute del comportamento sedentario e dell’inattività. Un anno dopo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato per la prima volta una guida su questo argomento. Anche il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha emanato linee guida che raccomandano i modi per le persone di tutte le età di accumulare periodi di attività fisica di intensità moderata e vigorosa.

Lavie afferma che è chiaro che i soggetti a maggior rischio degli effetti dannosi della posizione seduta prolungata sono gli individui con lavori sedentari combinati con un basso esercizio fisico complessivo o attività fisica nel tempo libero. La buona notizia è che nello studio di Gao e colleghi, aumentare l’attività fisica sembra mitigare il rischio.

L’identikit del paziente sedentario

Per lo studio, Gao e colleghi hanno esaminato i dati di 481.688 adulti (età media 39,3 anni; 53,2% donne) senza CVD preesistente che hanno partecipato a un programma di checkup sanitario basato sull’appartenenza a Taiwan tra il 1996 e il 2017. I partecipanti hanno utilizzato questionari per auto-segnalare i livelli di attività e il tempo sedentario al lavoro.

Mentre circa un terzo dei partecipanti ha dichiarato di alternare tempo tra lo stare seduti e non seduti al lavoro, il 60% ha riferito di stare per lo più seduto. In quest’ultimo gruppo, il 47,5% si è descritto come fisicamente inattivo, così come il 52% nel gruppo che alternava la stazione seduta e non seduta e il 57% nel gruppo per lo più in posizione non seduta.

Rispetto agli altri gruppi, gli adulti nel gruppo per lo più seduto tendevano a essere più giovani, con gradi di istruzione più elevati e avevano meno probabilità di fumare, bere alcolici, essere in sovrappeso o obesi o avere ipertensione.

Le persone che erano per lo più sedentarie sul lavoro, rispetto ai non seduti, avevano una mortalità per tutte le cause più elevata indipendentemente dal sesso, dall’età, dal fumo o dalla condizione di malattia cronica, con un modello simile osservato per la mortalità CVD.

Gli individui che hanno riferito di alternare la posizione seduta e non seduta al lavoro non hanno avuto un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause rispetto agli individui per lo più non seduti (HR 1,01; IC 95%, 0,97-1,05).

Inoltre, quando i partecipanti sono stati classificati in base ai livelli di attività fisica del tempo libero, coloro che per lo più sedevano al lavoro avevano un rischio di mortalità per tutte le cause più elevato a tutti i livelli rispetto a quelli che alternavano il fatto di essere seduti e non seduti.

Per coloro che erano per lo più seduti al lavoro e che hanno riferito da 15 a 29 minuti al giorno di attività fisica nel tempo libero o meno di 15 minuti al giorno, l’aumento dell’attività fisica rispettivamente di 15 e 30 minuti al giorno ha ridotto il rischio di mortalità a un livello simile a quello degli individui inattivi che per lo più non si siedono al lavoro.

Azioni per ‘denormalizzare’ il comportamento sedentario

Gao e colleghi affermano che studi precedenti sul comportamento sedentario e sul rischio per la salute suggeriscono che le ore passate stando seduti contribuiscono alla mancanza di esercizio dei grandi muscoli degli arti inferiori e del tronco con un aumento del flusso sanguigno agli arti inferiori che può contribuire a ridurre l’attività insulinica, il diabete, l’obesità, la sindrome metabolica e la scarsa funzionalità renale.

«Come parte degli stili di vita moderni, la posizione seduta occupazionale prolungata è considerata normale e non ha ricevuto la dovuta attenzione, anche se il suo effetto deleterio sui risultati di salute è stato dimostrato» scrivono. «Enfatizzare i danni associati e suggerire cambiamenti nel sistema del posto di lavoro può aiutare la società a denormalizzare questo comportamento comune, in modo simile al processo di denormalizzazione del fumo».

Gao e colleghi suggeriscono inoltre che i datori di lavoro devono essere coinvolti nell’aiutare i propri dipendenti a svolgere più attività durante il giorno. Oltre alle pause, suggeriscono aree designate per l’attività fisica nel tempo libero o per le attività di gruppo sponsorizzate dall’azienda.

Lavie afferma che dovrebbero essere incoraggiate altre cose semplici come impostare sveglie sull’orologio o sul telefono per ricordare di fare una pausa in piedi e/o camminare per 60 secondi ogni mezz’ora oppure ogni ora.

Gao W, Sanna M, Chen YH, Tsai MK, Wen CP. Occupational Sitting Time, Leisure Physical Activity, and All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality. JAMA Netw Open. 2024 Jan 2;7(1):e2350680. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.50680. leggi