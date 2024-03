Pulizie industriali: le macchine per il lavaggio delle pavimentazioni

Mantenere un luogo di lavoro pulito e sanificato è fondamentale per la salute e il benessere delle persone, ma spesso non è per niente facile.

I pavimenti di grandi dimensioni, la presenza di polvere, residui di lavorazione, sostanze grasse e oleose, compromette il livello di pulizia di laboratori, officine, magazzini e, in generale, degli ambienti produttivi e degli spazi commerciali.

Tuttavia, una regolare e frequente pulizia dei pavimenti non deve mai mancare, non solo negli uffici, ma in qualsiasi ambiente lavorativo.

In presenza di spazi molto ampi, esterni o interni, la regola principale è quella di ricorrere a macchine e strumenti specifici, dedicati al cleaning dei rivestimenti di qualsiasi tipo.

Si tratta di macchine professionali progettate per effettuare lavori di pulizia industriale, che consentono di mantenere un ambiente perfettamente pulito, lavando e asciugando rapidamente il pavimento senza danneggiarlo, anche nel caso di rivestimenti delicati.

Lavaggio a macchina dei pavimenti: come procedere

Il lavaggio a macchina dei pavimenti industriali deve essere effettuato da un’impresa specializzata, in grado di trattare correttamente ogni superficie e di utilizzare strumenti e prodotti professionali.

L’alternativa è quella di acquistare o noleggiare una macchina lavapavimenti, procedendo in autonomia: una soluzione versatile e conveniente per le aziende, ma anche per le imprese di pulizia stesse, che possono disporre di attrezzature sempre nuove e performanti.

Grazie a https://www.faip.it/it/, è possibile disporre di macchine per le pulizie industriali di ogni tipo: lavapavimenti, idropulitrici, aspiratori professionali, vaporizzatori, lavamoquette, così come impianti per il lavaggio auto e vasche lavapezzi per l’industria.

L’azienda fornisce un servizio completo di consulenza, vendita o noleggio anche a lungo termine e a riscatto, assistenza tecnica e fornitura di ricambi, offrendo un ampio catalogo di prodotti e la possibilità di scegliere la formula più adatta in base alle singole esigenze.

Come scegliere la macchina lavapavimenti

La scelta e l’uso di una macchina per le pulizie industriali dei pavimenti dipende dal materiale del rivestimento e dal tipo di ambiente di lavoro.

L’esigenza può essere quella di pulire e sanificare una superficie esterna o un luogo pubblico, oppure di effettuare anche una profonda igienizzazione: ad ogni tipo di operazione corrisponde una macchina specifica.

Aspiratori industriali

L’aspiratore consente di liberare un ambiente da polvere, trucioli di legno, metallo o plastica, residui di lavorazione in genere, e, in base al modello, anche di aspirare sostanze liquide, semiliquide e oleose.

È uno strumento versatile che permette di operare agevolmente in locali di piccole dimensioni e di trattare rivestimenti tessili e moquette.

Lavapavimenti e lavasciuga

La macchina lavapavimenti svolge un lavoro completo di aspirazione della polvere, lavaggio e talvolta asciugatura. Inoltre, per le superfici molto ampie, esistono lavapavimenti che possono essere guidate a bordo, velocizzando le operazioni.

Le lavapavimenti industriali sono ideali per lavare e sanificare perfettamente ogni superficie utilizzando una quantità ridotta di detergente, con il vantaggio di un minimo impatto ambientale.

Idropulitrici

L’idropulitrice viene usata spesso per pulire le superfici esterne, gli autoveicoli e gli impianti produttivi. Questa macchina emette un getto d’acqua sotto pressione, può evitare l’uso del detergente ed è molto utile anche in edilizia, per la rimozione di verniciature, rivestimenti o tappezzerie.