L’oroscopo di oggi, martedì 26 marzo 2024: le previsioni delle stelle

L'oroscopo di oggi, martedì 26 marzo 2024

L’oroscopo di oggi, martedì 26 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

L’amore ti chiama, ma anche il lavoro è decisamente ad un punto di svolta rispetto al passato. Questa immersione nelle profondità dei tuoi pensieri è un’occasione unica per mostrare a te stesso e agli altri le qualità nascoste.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Il consiglio in amore è quello di darsi da fare subito per sostituire chi eventualmente non ti merita oppure per iniziare un progetto importante con chi ti vuole davvero bene.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non mostrarti troppo ansioso, non sei tu che devi rispondere alle aspettative degli altri, semmai è il contrario. In questo periodo sei alla ricerca di tranquillità, di un equilibrio che non è così facile da raggiungere…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

C’è qualcosa di emozionante, potrebbe esserci un incontro, un invito, qualcosa di bello da condividere con amici piacevoli. Sarà proprio grazie ad un contratto importante che riuscirai ad ottenere gratifiche. Si risolvono questioni legali.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata nel complesso valida, è possibile ottenere riscontri, con i segni Acquario e Ariete buon feeling. In amore se c’è una relazione da tempo, pensieri per convivenza o cambio di casa.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Situazioni nel lavoro e in famiglia che ti stanno portando stress. Questa non è la giornata migliore per mettersi a discutere e potresti anche sentirti troppo stanco.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Analizzare incertezze e malintesi nell’ambito del lavoro è importante per cercare di evitare conflitti futuri. Limita la voglia di buttare all’aria tutto, anche perché non è possibile farlo per il momento, troppe spese o problemi d’affrontare.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Oggi attenzione, soprattutto alle spese. Sia in amore che nell’ambito del lavoro c’è qualcosa che non va, non fare scelte azzardate.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Nel lavoro non ti fermare se i primi risultati non sono proprio come li avresti voluti, aspèttati qualche critica feroce. In amore evita di pensare sempre al passato, solo perché hai paura di rimettersi in gioco, novità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Sei uno dei segni più forti del momento ma oggi qualcosa non va. Uno stop ad un progetto che non funziona.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Puoi capire cosa c’è che non va in amore e cercare le intuizioni migliori nel lavoro. Hai voglia di stare tranquillo con poche persone!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Questa giornata aiuta in amore, soprattutto chi lavora molto o ha bisogno di recuperare sentimenti veri, vorresti avere conferme in amore.