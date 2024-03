Narcolessia: Takeda avanza con i test su agonista orale dell’ORX2 TAK-861 1

Takeda avanza con la sperimentazione globale di Fase III nella narcolessia di tipo del suo agonista orale dell’ORX2 TAK-861 1

Takeda ha reso noto che nella prima metà dell’anno fiscale 2024 avvierà la sperimentazione globale di Fase III nella narcolessia di tipo del suo agonista orale dell’ORX2 TAK-861 1 e, parallelamente, abbandonerà lo sviluppo del candidato nella narcolessia di tipo 2.

Le decisioni sulla pipeline arrivano dopo che Takeda ha pubblicato i dati positivi di uno studio di Fase IIb su TAK-861 nella narcolessia di tipo 1 (NT1), caratterizzata principalmente dalla perdita di neuroni orexina. Nello studio, il candidato di Takeda ha indotto miglioramenti “statisticamente significativi e clinicamente significativi” nelle metriche oggettive e soggettive della veglia rispetto al placebo.

Dopo otto settimane, i pazienti trattati con TAK-861 hanno ottenuto risultati significativamente migliori nel test di mantenimento della veglia – l’endpoint primario dello studio – con un valore di p inferiore a 0,001, secondo Takeda. TAK-861 ha superato il placebo anche in termini di endpoint secondari chiave, tra cui la scala della sonnolenza di Epworth e il tasso di cataplessia settimanale.

In termini di sicurezza, lo studio di Fase IIb non ha documentato alcun evento avverso grave correlato al trattamento. Non si sono inoltre verificati casi di epatotossicità o disturbi visivi né nello studio intermedio né nello studio di estensione a lungo termine attualmente in corso.

La maggior parte dei partecipanti allo studio ha scelto di entrare nella fase di estensione a lungo termine.

Sarah Sheikh, responsabile dello sviluppo globale di Takeda, ha dichiarato in un comunicato che l’azienda è “entusiasta” di questi risultati, che le permetteranno di “avviare rapidamente gli studi di Fase III quest’anno”.Tuttavia, Takeda “non prevede di far progredire TAK-861 nella [narcolessia di tipo 2]”, secondo il suo annuncio, anche se l’azienda non ha rivelato esplicitamente il motivo dell’interruzione di TAK-861 in questa indicazione.

Takeda continuerà ad analizzare i dati di entrambi gli studi per determinare le fasi successive dei suoi programmi sulla narcolessia, in particolare nelle popolazioni con livelli normali di orexina. L’azienda prevede inoltre di condividere i dati di entrambi gli studi in occasione di un prossimo incontro scientifico.

Narcolessia

La narcolessia, malattia rara, cronica, spesso con esordio in età infantile, colpisce circa 4 persone su 10.000 abitanti nei paesi occidentali. Si tratta di una patologia largamente sottodiagnosticata in Italia, dove le diagnosi registrate sono circa 2000.

Questa malattia del sonno fu descritta per la prima volta nel 1880 da Gelineau. Gelineau ha coniato il termine “narcolessia” e che dal 2014 è denominata “narcolessia di tipo 1” per distinguerla da altre forme in cui i livelli di orexina sono normali.

Identificata negli anni 2000, l’orexina è il peptide responsabile del funzionamento di una rete cerebrale coinvolta nel mantenimento dello stato di veglia. La carenza di orexina è il marker biologico della narcolessia. La scoperta dell’orexina ha aperto la strada a numerosi studi volti a comprendere il suo funzionamento e le sue potenziali applicazioni. Tra questi la ricerca di molecole sintetiche in grado di influenzare i recettori dell’orexina attraverso la barriera emato-encefalica, al fine di trattare direttamente la causa della narcolessia.