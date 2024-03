Joshua, il fratello di Greta del GF, furioso contro Varrese: calci e pugni all’auto

Brutta scena fuori dagli studi del Grande fratello: il fratello di Greta, Joshua Rossetti, ha tentato di scagliarsi contro l’auto in cui era seduto Massimiliano Varrese

Si è parlato di violenza in lungo e in largo, in questo Grande Fratello, proprio per condannarla e prendere le distanze da comportamenti potenzialmente passabili come violenti, anche solo verbalmente, in particolare nei confronti delle donne. E ieri sera, invece, dopo la fine della finale del Grande fratello, è andata in onda una pessima scena di violenza e aggressività, proprio fuori dagli studi del programma: a perdere le staffe è stato Joshua Rossetti (conosciuto come ‘Josh Carter’ e musicista), il fratello di Greta, che si è scagliato con calci e pugni contro l’auto blu che trasportava Massimiliano Varrese, arrivato sesto al Gf. Come mai? A quanto pare, a scatenare la sua ira contro il ‘guru’ Varrese, sono state gelosia e rabbia.

Joshua e Monia La Ferrera (ex di Massimiliano Varrese e concorrente del Gf per un paio di mesi) sono una coppia da circa due mesi: si sono conosciuti subito dopo l’uscita di lei dal programma (è stata eliminata il 29 gennaio, giorno in cui lui era entrato in casa per fare una sorpresa alla sorella), si sono piaciuti e si sono messi insieme, sbandierandolo al mondo intero, tra l’altro. In molti, all’esterno, hanno giudicato la cosa un po’ frettolosa, visto che lei ha due figli ed è faticosamente uscita, decidendo di rimanere sola, da una complicata relazione con un calciatore che la trattava male e da cui ha deciso di allontanarsi: lo ha raccontato durante la sua permanenza al Gf, in cui si era in parte riavvicinata a Varrese, con cui aveva avuto una storia parecchi anni prima.

Della nuova coppia, Massimliano Varrese non poteva sapere nulla (essendo chiuso dentro la casa). E stando ai resoconti che stanno cominciando a uscire sul web, quando ieri sera dopo l’uscita l’attore lo ha scoperto, avrebbe reagito alla notizia in modo beffardo, mimando il gesto degli applausi e dicendo “Brava”. Ecco, il motivo scatenante della furia di Joshua sarebbe ‘solo’ questo. tantissimi i messaggi di condanna dell’accaduto, e anche di preoccupazione per Monia, scappata da un uomo violento e finita forse accanto a un uomo (nuovamente) sbagliato. Nel video che circola in rete si vede Joshua trattenuto da diverse persone (ci sono anche gli ex concorrenti Marco Maddaloni e Federico Massaro) mentre cerca di scagliarsi contro l’auto nera in cui- dicono le persone presenti- c’è Varrese. Anche Monia cerca di calmarlo, ma a un certo punto il giovane spintona malamente tutti, due uomini e anche Monia.