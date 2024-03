Ilaria Santonicola nelle radio e online con “Lettere aperte”

Approda in digitale il singolo d’esordio della cantante campana Ilaria Santonicola, protagonista al Palafiori di Sanremo nel contenitore musicale “Casa Sanremo Live Box”

È scandito da sonorità decise e tradizionalmente pop, ma con venature contemporanee, l’esordio discografico di Ilaria Santonicola, cantante di origini campane che è pronta a mettersi in gioco con “Lettere aperte”, traccia rilasciata con Mission Music e Sing&Song Home Studio, che l’artista ha presentato dal vivo all’interno a Casa Sanremo Live Box, prestigioso contenitore musicale che da anni è tra gli appuntamenti più attesi all’interno del Palafiori di Sanremo, dove artisti emergenti provenienti da tutta Italia presentano la propria arte ad appassionati, giornalisti e discografici, nella settimana musicale più attesa dell’anno.

Senza dubbio un importante banco di prova per Ilaria Santonicola, che dopo aver agguantato il ticket per Casa Sanremo Live Box, mettendosi in mostra al Festival Mogol-Battisti 2023, dove ha ricevuto il Premio della Critica, approda finalmente sugli store di musica digitale con questa “Lettere aperte”, una produzione firmata Sing&Song Home Studio.

«”Lettere aperte” ha un sapore agrodolce, nostalgico e di gratitudine, con la voglia di abbandonare le paure, le paranoie e volare, andare verso nuovi lidi. Non scappare, perché la strada fatta fino ad ora è stata piena, vissuta, percorsa sotto le stelle insieme a mio marito, alla mia famiglia e a tutti gli amici che ho incontrato e che continuano a camminare con me» spiega la cantante salernitana.

Ilaria Santonicola inoltre aggiunge: «”Lettere aperte” è la storia di un cuore che ama e che ha compreso che non è mai troppo tardi per far sentire la propria voce, senza vergogna né paura, fermando con delle fotografie il cammino fatto, per riassaporarne i ricordi, metterli nello zaino e continuare ad andare, confondendo, senza perdersi, le proprie orme con quelle degli altri che per tanto o per poco lo hanno accompagnato e lo accompagnano nel cammino».

La release di questo singolo, il cui artwork è stato curato dall’artista battipagliese Kiarawhite, è soltanto uno dei tanti traguardi che Ilaria Santonicola ha messo in tasca nel corso del proficuo lavoro fatto al fianco di Claudia Cappabianca e Angelo Mutalipassi della Sing&Song Home Studio, e il primo di un percorso discografico che è soltanto agli albori.