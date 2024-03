Il film “Un sapore di ruggine e ossa” stasera su Rai 5: la trama

Un incontro inaspettato al centro di “Un sapore di ruggine e ossa”, il film di Jacques Audiard in onda stasera su Rai 5: la trama

L’incontro di due vite ferite che insieme, forse, riescono a guarire: Stephanie ha perso le gambe in un incidente, Ali si arrangia in tutti i modi per crescere il suo bambino. Parte da qui l’intreccio al centro del film di Jacques Audiard “Un sapore di ruggine e ossa”, in onda martedì 26 marzo alle 21.15 su Rai 5. Nel cast Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure, Céline Sallette, Corinne Masiero, Bouli Lanners.

Nel sud della Francia, Stephanie fa l’addestratrice di orche in un parco di divertimenti acquatici. Durante uno show subisce una grave menomazione che la costringe sulla sedia a rotelle. L’esistenza sembra non avere più molto da offrirle quando trova in Ali, che si è appena trasferito con il figlio da quelle parti, un’amicizia e un sostegno anche fisico alla sua nuova condizione. Sarà possibile stabilire qualcosa di più di un’amicizia ruvida e incostante con quest’uomo disperato quanto e forse più di lei?