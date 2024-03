Grande Fratello, il web si schiera con Beatrice Luzzi: “Un furto”

Polemiche a non finire, in rete, dopo la vittoria di Perla Vatiero al Grande fratello: il web non ci sta e parla addirittura di “furto” per il secondo posto di Beatrice Luzzi

“Il più grande furto della storia del gf“. E ancora: “Che schifo. La vittoria era di Beatrice. La rivolta dei social e della stampa ve la meritate”. Di più: “Che vergogna“. Qualcuno parla pure di brogli: “Hai vinto solo perché come sempre gli autori hanno truccato il televoto“. Il pubblico non ci sta e si ribella alla vittoria di Perla Vatiero al Grande fratello. “Beatrice unica vincitrice”, scrivono i fan sul profilo social del Gf, che questa mattina scoppia di critiche e polemiche per il verdetto che alle 2 di questa notte ha incoronato- a sorpresa – Perla Vatiero vincitrice del Gf. Le percentuali di voto diffuse sono del 55% per perla e del 45% per Beatrice Luzzi, ma tutti i sondaggi davano per favorita Beatrice Luzzi, e non da ieri.

“Beatrice ha vinto, perché lo ha fatto veramente grande questo grande fratello”, dicono i commentatori. “L’unica vincitrice è Bea”. “È Beatrice la vera vincitrice”. “Bea vincitrice assoluta”. E ancora: “Perla ha vinto il Gf di Beatrice Luzzi”. Le polemiche, era chiaro, sarebbero arrivate per forza. Non solo perchè l’attrice Beatrice Luzzi è effettivametne stata protagonista di questa edizione del Grande fratello dall’inizio alla fine (nel bene e nel male, per spazi dedicati e anche per i tanti scontri in cui è finita in mezzo), ma anche perchè il fanclub di Beatrice è sempre stato fortissimo. Nelle tante occasioni in cui è stato necessario votare, non si sono mai smentiti. Quindi, come ha fatto a vincere Perla? Il web pensa a un complotto, o meglio a una sorta di ‘congiura’ o accordo, che molti dei concorrenti esclusi (a partire da quelli più ‘nemici’ di Beatrice come Anita Olivieri o Marco Maddaloni) avrebbero innescato, spingendo di fatto i propri fan a votare ‘contro’ Beatrice e quindi a favore di Perla. Solo per il gusto di non vederla trionfare. Del resto, che ci fosse della rabbia all’idea che a vincere fosse Beatrice Luzzi come dicevano tutti i pronostici era chiaro: nei suoi ultimi giorni in casa, Anita Olivieri aveva detto perfida: “Beatrice vincerai ma sarai sola, perchè noi saremo tutti insieme a festeggiare da un’altra parte”.