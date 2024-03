Factory Studios in partnership con Airone: nuova era per Factory NoLo

Factory Studios annuncia una partnership strategica con Airone: al via una nuova era nel mondo degli eventi per Factory NoLo

Factory NoLo, che a inizio marzo ha fatto parlare di sé per essere stata scelta come unica sede per la prima edizione italiana della Digital Fashion Week NY, in virtù della sua coerenza con la natura digital della manifestazione internazionale, segna un altro cambio di passo nel mondo degli eventi, sottoscrivendo una joint venture con il rinomato service Airone.

Ad annunciare la mossa strategica, destinata a risonare nel business degli eventi nazionali e internazionali, è Factory Studios, che ha già recentemente trasformato l’iconica location Factory NoLO in una innovativa hub in cui la sfera digitale si unisce alla percezione multusensoriale, dando origine a memorabili esperienze immersive.

Questa collaborazione pionieristica vedrà Airone assumere la piena gestione di Factory NoLo e infonderà la location milanese, sede di eventi rivoluzionari basati su data capture and analysis, con una visione rinnovata e una tecnologia davvero senza precedenti.

Innovazione e Continuità Creativa

La joint venture con Airone segna l’inizio di un’era innovativa per Factory NoLo. Conosciuto per il suo impegno nell’eccellenza tecnologica e nella vision rivoluzionaria, Airone dimostra ancora una volta il suo vantaggio competitivo nel panorama dei service tecnici, comprendendo l’importanza di creare una nuova value proposition che approccia la gestione degli eventi attraverso l’ibridazione tra tecnologia, servizi digitali e data insights, assicurando così che Factory NoLo mantenga la sua posizione di avanguardia nel settore.

Questa collaborazione non solo garantisce una continuità creativa ma imposta anche un nuovo standard nel settore degli eventi, dove la tecnologia e l’arte si fondono per creare esperienze indimenticabili.

Un Approccio White Label Unico

Factory NoLo si riafferma come uno spazio white label di prim’ordine, completamente dissociato da qualsiasi agenzia, assicurando una neutralità e un’indipendenza che permettono ai clienti di personalizzare gli eventi in base alle proprie visioni uniche. Questa indipendenza è fondamentale per artisti, brand, e organizzatori di eventi che cercano uno spazio versatile e tecnologicamente avanzato, libero da qualsiasi pregiudizio o inclinazione commerciale.

Un Continuo Upgrade Tecnologico

L’accordo tra Factory Studios e Airone si traduce in un continuo upgrade delle eccellenti tecnologie già presenti in Factory NoLo. Gli ospiti possono aspettarsi miglioramenti costanti nelle infrastrutture audiovisive, con l’introduzione di nuove tecnologie all’avanguardia che promettono di elevare ulteriormente l’esperienza complessiva.

Questo impegno nell’innovazione tecnologica è un pilastro centrale della vision dello studio, garantendo che Factory NoLo rimanga all’avanguardia del settore degli eventi.

Conclusioni

La collaborazione con Airone rappresenta un passo significativo per Factory Studios, rafforzando la posizione di Factory NoLo come leader nel panorama degli spazi eventi di Milano. Questa partnership è una testimonianza della dedizione a offrire non solo uno spazio eccezionale ma anche un servizio e un’esperienza tecnologica incomparabili. Guardiamo con entusiasmo al futuro, anticipando le infinite possibilità creative che questa alleanza porterà.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web di Factory NoLo.