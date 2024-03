5 consigli per inviare denaro online in maniera sicura

Che si tratti di effettuare un pagamento, un acquisto o una prenotazione online, oppure di inviare denaro all’estero a un amico o a un familiare, tutte le operazioni che riguardano lo scambio di soldi su Internet creano una certa ansia.

Questo è vero soprattutto negli ultimi anni, quando le truffe online nel nostro paese hanno raggiunto i massimi storici e ai malintenzionati bastano pochi click per clonare una carta di credito, ottenere tutti i nostri dati e prosciugare un intero conto.

Qui di seguito trovi cinque preziosi consigli da seguire per inviare denaro online in maniera sicura ed evitare di incappare in situazioni spiacevoli.

1. Inviare denaro solo a chi si conosce

Esistono diversi modi per inviare denaro online che variano a seconda dell’occasione. Quando si effettuano acquisti su e-commerce, solitamente il sito Internet è munito di un sistema specifico che permette di inserire i dati della carta e pagare.

Diffida sempre dei negozi che ti chiedono di mandare denaro attraverso sistemi differenti, soprattutto se il conto deve essere saldato prima dell’invio della merce. Stessa cosa vale per quando si decide di comprare oggetti usati su Ebay o Facebook Marketplace.

In linea di massima, le uniche persone a cui inviare denaro online direttamente sul conto dovrebbero essere amici, familiari o comunque persone di cui ci si fida. Mai agli sconosciuti.

2. Usare una rete protetta

Ti metteresti mai in mezzo alla strada a urlare quanti soldi hai nel portafoglio? Immagino di no.

Ecco, effettuare acquisti e trasferimenti di denaro online collegati a una rete non protetta è praticamente la stessa cosa. Quando ci si attacca al Wi-Fi di bar, ristoranti, aeroporti, ecc., i nostri dati vengono letteralmente sbandierati ai quattro venti e i nostri dispositivi sono particolarmente vulnerabili agli attacchi dei malintenzionati.

Per inviare denaro online, assicurati sempre di usare una rete protetta e privata come quella di casa. E per una maggiore sicurezza e protezione dei dati, affidati anche a un VPN per tenere i tuoi dati lontani da occhi indiscreti.

3. Non usare mai la carta di credito

Altro errore da non commettere mai quando si trasferiscono soldi su Internet è quello di farlo attraverso una carta di credito collegata direttamente al nostro conto in banca principale. In caso di furto dei dati o delle tue credenziali d’accesso, i criminali si troverebbero con tutti i tuoi averi a portata di mano.

Per inviare denaro online è sempre meglio usare carte ricaricabili che contengono solo una piccola somma, quella che serve per effettuare l’operazione desiderata.

4. Non inviare denaro con servizi poco affidabili

La prudenza non è mai troppa, soprattutto quando si parla di soldi!

Diffida dai servizi che offrono commissioni troppo basse o inesistenti: inviare soldi è un servizio e, come tale, deve essere pagato. Dopotutto, anche le banche trattengono delle commissioni quando esegui un bonifico, no?

Evita anche i siti con un design scadente e diffida da chi non inserisce tutti i dati aziendali completi. Affidati solo ad aziende leader del settore dei trasferimenti di denaro online.

5. Traccia i tuoi trasferimenti

Le piattaforme che offrono servizi di trasferimento di denaro più serie mettono spesso a disposizione dei propri utenti delle funzionalità che permettono di tracciare la somma inviata e monitorare le transizioni.

Quando scegli di inviare denaro con uno di questi siti o con la loro app per smartphone, approfitta di questa possibilità per assicurarti che i soldi inviati arrivino direttamente al destinatario da te definito.

Per usufruire di questa funzionalità, spesso viene richiesto il codice univoco della transazione insieme ai dati dell’emittente o del destinatario.