Stasera su Rai 4 il film “Millennium – Quello che non uccide”: la trama

Lisbeth Salander contro spie e cybercriminali nel film “Millennium – Quello che non uccide” in onda stasera su Rai 4: ecco la trama

Secondo capitolo di produzione americana della saga thriller “Millennium”, ispirata ai personaggi creati dallo scrittore svedese Stieg Larsson: lunedì 25 marzo in prima serata (21:20) su Rai4 andrà in onda “Millennium – Quello che non uccide” (2018). Dopo gli eventi di “Millennium – Uomini che odiano le donne”, la ex hacker Lisbeth Salander lavora come mercenaria, vendicatrice delle donne abusate dal potere maschile.

La ragazza viene assoldata da un informatico per sottrarre alla Difesa degli Stati Uniti un programma in grado di far scoppiare una guerra senza precedenti. Lisbeth riesce nell’impresa, ma viene intercettata dagli Spiders, un’organizzazione di cybercriminali. Inseguita dai servizi segreti americani e dagli Spiders intenzionati ad ucciderla, Lisbeth potrà contare solo sull’aiuto dell’amico giornalista Mikael Blomkvist.

Per la trasposizione cinematografica del romanzo “Quello che non uccide” è stato scelto il regista Fede Àlvarez, noto soprattutto per il contributo dato al genere horror con il reboot de “La Casa” e “Man in the Dark”. A dar volto a Lisbeth Salander stavolta c’è la talentuosa Claire Foy della serie “The Crown”, affiancata da Sverrir Gudnason di “Borg McEnroe” nel ruolo di Blomkvist.