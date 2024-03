Previsioni meteo 25 marzo 2024: Settimana Santa movimentata

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 marzo 2024: breve pausa asciutta ma da domani torna il maltempo con piogge diffuse al Centro-Nord

Marzo si conferma pazzerello come vuole la tradizione popolare, e anche nella Settimana Santa avremo condizioni meteo variabili con alternanza di giornate soleggiate a passaggi instabili e piogge. Sarà così in questo inizio di settimana, con la giornata di oggi che vedrà tempo stabile da Nord a Sud, mentre domani una nuova perturbazione raggiungerà le regioni del Nord e del Centro portando piogge diffuse e neve sui rilievi a quote medio-alte. Temperature stazionarie, e anche i prossimi giorni saranno piuttosto movimentati con condizioni di maltempo a più riprese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori occidentali ma senza precipitazioni di rilievo associate. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento a partire dal Nord-Ovest con piogge e temporali sparsi e neve fin verso gli 800-1000 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione ma con nuvolosità in aumento sui settori occidentali. In serata molte nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora nella notte con piogge sparse su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Qualche pioggia in arrivo nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .