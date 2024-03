L’oroscopo di oggi, lunedì 25 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 25 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Devi superare una piccola sfida ed è arrivato il momento giusto per farti valere. In amore puoi vivere momenti appassionati, l’erotismo si risveglia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Gli amori che sono nati di recente promettono bene anche nel futuro. Per il lavoro chi s’impegna avrà a breve di più.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Dialogo e comprensione sono essenziali; non chiuderti nel silenzio anche perché non riesci a tacere le insoddisfazioni. Cerca di portare avanti nuovi progetti di lavoro, d’amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Devi essere più cauto nei giudizi e nelle parole, in questi giorni è difficile accettare una nuova situazione di lavoro e le polemiche si sprecano.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Oggi fai solo lo stretto indispensabile, sei particolarmente nervoso, anche se una piccola soluzione oggi si intravede. La forma fisica va curata nei dettagli…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Per quanto riguarda il lavoro sei pronto ad affrontare novità, ma ogni tanto la tua intolleranza diventa sempre più difficile da nascondere. Le recriminazioni in amore non servono, meglio parlar chiaro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ogni idea può diventare importante, un progetto trascurato da troppo tempo torna ad essere gestibile. Abbandona ogni atteggiamento negativo e pensa all’amore e ai sentimenti positivi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non bisogna fare il passo più lungo della gamba, in questo periodo non sei soddisfatto del tuo lavoro e cambiare è difficile. Possibili discussioni con un familiare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attenzione nei rapporti genitori-figli. Negli ultimi giorni è probabile che tu abbia vissuto anche fatica fisica, un lieve malessere di stagione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Quando sei nervoso finisci per guardare male tutti oppure assumere un atteggiamento che non piace agli altri. Sospetti e tradimenti, ripensamenti possibili.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non è un periodo negativo, ma c’è qualcosa che non va per quanto riguarda il tuo fisico. Chi deve firmare un contratto o pensare a situazioni di una certa importanza dovrà valutare se rimandare.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Un’amicizia puà diventa qualcosa di più. Situazione positiva per i viaggi. C’è una grande energia e voglia di ripartire, anche da zero.