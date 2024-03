Mieloma multiplo recidivato: Chmp dell’EMA autorizza ide-cel

Mieloma multiplo recidivato: il Chmp dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha raccomandato l’immissione in commercio di idecabtagene vicleucel (ide-cel)

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha raccomandato l’approvazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio di idecabtagene vicleucel (ide-cel) per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui un agente immunomodulatore (IMiD), un inibitore del proteasoma (PI) e un anticorpo monoclonale anti-CD38.

La Commissione Europea (CE), che ha l’autorità di approvare i farmaci per l’Unione Europea (UE), esaminerà ora la raccomandazione del Chmp.

“Questo parere positivo del Chmp rappresenta un passo importante per portare la nostra terapia cellulare CAR T anti-BCMA, ide-cel, potenzialmente trasformativa, a un maggior numero di pazienti in una fase più precoce del paradigma terapeutico del mieloma multiplo, per migliorarne gli esiti”, ha dichiarato Anne Kerber, vicepresidente senior e responsabile dello sviluppo clinico tardivo, Ematologia, Oncologia, Terapia Cellulare (HOCT), Bristol Myers Squibb. “Siamo impazienti di collaborare con la Commissione Europea con l’obiettivo comune di offrire opzioni terapeutiche innovative a un maggior numero di pazienti con esigenze ancora insoddisfatte”.

Il Chmp ha adottato un parere positivo sulla base dell’analisi finale della sopravvivenza libera da progressione (PFS) dello studio registrativo di Fase 3 KarMMa-3, un trial in aperto, globale, randomizzato e controllato, che ha valutato ide-cel rispetto ai regimi di combinazione standard in adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario dopo due o quattro linee di terapia precedenti, tra cui un IMiD, un PI e un anticorpo monoclonale anti-CD38, che rappresentano le tre principali classi di terapia (tripla classe esposta) nel mieloma multiplo, e che erano refrattari al loro ultimo regime.

I risultati recentemente presentati al meeting annuale dell’American Society of Hematology (ASH) nel dicembre 2023 hanno dimostrato che, a un follow-up mediano di 30,9 mesi (range: 12,7-47,8), ide-cel ha migliorato significativamente la PFS rispetto ai regimi standard, con una PFS mediana di 13,8 mesi rispetto a 4,4 mesi (HR:0,49; 95% CI: 0,38-0,63), che rappresenta una riduzione del 51% del rischio di progressione della malattia o di morte con ide-cel.

I risultati per l’endpoint secondario chiave del tasso di risposta globale hanno mostrato che la maggior parte dei pazienti (71%; (95% CI: 66-77) trattati con ide-cel ha ottenuto una risposta, con il 44% (95% CI: 38-50) che ha ottenuto una risposta completa o una risposta completa severa. In confronto, meno della metà dei pazienti (41%; 95% CI: 34-51) che hanno ricevuto regimi standard ha ottenuto una risposta, con il 5% (95% CI: 2-9) che ha ottenuto una risposta completa o una risposta completa severa.

Il trattamento con ide-cel ha mostrato un profilo di sicurezza ben consolidato, con occorrenze per lo più di basso grado e transitorie di sindrome da rilascio di citochine (CRS) e neurotossicità. Nei pazienti trattati con Abecma, l’88% ha sperimentato una CRS di qualsiasi grado, con eventi di grado 3/4 che si sono verificati nel 4% dei pazienti. In due pazienti (1%) si è verificato un evento CRS di grado 5.

La neurotossicità di qualsiasi grado si è verificata nel 15% dei pazienti, con una neurotossicità di grado 3/4 che si è verificata nel 3% dei pazienti e nessun evento di grado 5 riportato.

Nell’UE, la CE emette la decisione finale circa due mesi dopo aver ricevuto il parere del CHMP.La decisione sarà applicabile a tutti gli Stati membri dell’UE e all’Islanda, alla Norvegia e al Liechtenstein.