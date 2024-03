Il film “Duello all’ultimo sangue” stasera su Rai Movie: la trama

“Duello all’ultimo sangue”, un classico del cinema western, in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film

Un classico in prima serata su Rai Movie, per il ciclo dedicato al western: lunedì 25 marzo, alle 21.15, c’è “Duello all’ultimo sangue” di Raoul Walsh, con Rock Hudson, Donna Reed, Philip Carey, Lee Marvin. Ambientato in Arizona, alla fine della Guerra di secessione, Ben Warren torna a casa pronto a sposarsi con la sua Jennifer e cominciare una vita tranquilla.

Ma il capo di una banda di malviventi, ex soldati sudisti, lo riduce in fin di vita e rapisce la donna. Ben si riprende, e si mette sulle tracce dei cattivi: lo aiuteranno un ex bandito e un guerriero navajo. Il film, che prima del 1960 è stato distribuito in Italia col titolo “Il suo onore gridava vendetta” (in inglese “Gun Fury”), raduna diversi temi peculiari del genere: girato all’origine in 3D, trattiene un suo carattere ambizioso nelle notevoli scene d’azione e nella grandiosità di scene e paesaggi.