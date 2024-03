Il concerto-evento “I miei primi 16 anni” di Charlotte M spostato al 15 settembre

Il concerto-evento (con Meet&Greet) “I miei primi 16 anni” della Teen Idol Charlotte M spostato al 15 settembre ai Magazzini Generali

Per motivi che esulano dalla volontà dell’artista, il concerto-evento “I miei primi 16 anni” della Teen Idol Charlotte M è spostato al 15 settembre ai Magazzini Generali di Milano (ore 16.00, produzione Baobab Music & Ethics), preceduto alle 14.00 dal Meet&Greet (info e biglietti su Ticketone – CLICCA QUI – e sul sito ufficiale www.charlottem.it). Tutti i biglietti e Meet&Greet acquistati per la precedente data al Fabrique rimarranno validi. Sarà tuttavia possibile chiedere il rimborso dei biglietti entro il 20 aprile.

La ragazza dei fenicotteri rosa, amatissima dalla GenZ, fenomeno artistico unico nel suo genere, con 850 milioni di visualizzazioni su Youtube e 1.3 milioni di iscritti, 4 libri, un disco con Sony Music e apparizioni in tutte le principali sale cinematografiche come doppiatrice e come attrice – sua la voce di Marie nel film di Natale lo Schiaccianoci e il Flauto Magico ed è proprio lei la protagonista del film Flamingo Party uscito nel 2023 – celebrerà i suoi 16 anni accompagnata da tre musicisti e sei ballerini e i fan avranno inoltre modo di incontrare la loro beniamina.

Molto più di una content creator, un talento incredibile che sboccia nel 2016 quando la giovanissima Charlotte M lancia su YouTube il suo primo video nel quale si finge una sirena. Subito 200mila visualizzazioni e da quel giorno non si è più fermata. È cresciuta, si dedica con grande impegno alla scuola e a tutte le attività tipiche di una teenager, ma poi va oltre e diventa ambasciatrice e modello, icona, content creator e artista. Parla la lingua della sua generazione, autentica e leggera, divertita e divertente. Si impegna per l’ambiente e per la sostenibilità, valori in cui crede fortemente. Con immensa voglia di crescere, sta affrontando nuove avventure in tutti i campi artistici e i prossimi progetti sono entusiasmanti.

