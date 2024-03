Gianluca Mosole pubblica il singolo “Corner Pocket/Tower of Silence”

Gianluca Mosole presenta il nuovo singolo “Corner Pocket/Tower of Silence” e la ripubblicazione degli album “After Rain”, “No Title” e “Verona Studio & Live”

Gianluca Mosole, noto chitarrista trevigiano, pubblica il nuovo singolo e video “Corner Pocket/Tower of Silence”, un mix cover di uno dei gruppi della sua formazione, i Weather Report. In contemporanea verranno ripubblicati gli album “After Rain”, suo primissimo lavoro del quale ricorre il 40esimo anniversario, “No Title” e “Verona Studio & Live”.

Due iniziative che ripercorrono una carriera di traguardi, in una sorta di “amarcord” personale, dedicato a tutto il pubblico che lo segue da anni.

Mosole infatti, esordisce giovanissimo vincendo un concorso per chitarristi indetto dalla celebre casa discografica CBS ed, appena ventenne, pubblica ”After Rain”, lavoro che rivela fin da subito le sue doti per lo stile fusion. La sua rara e distintiva caratteristica è quella di suonare da mancino senza girare le corde. Il primo contratto lo firma con la Polygram e pubblica ”Eartheart”, a cui partecipa il celebre percussionista/vocalist Nanà Vasconcelos.

Con la terza pubblicazione intitolata ”Tepore”, passa alla Fonit Cetra con dei super special guest come, Miroslav Vitous (el.ac.basso), Airto Moreira (percussioni e batteria), Hiram Bullock (voce e chitarra). Nel 1989 pubblica ”Open Streets”, seguito da ”Magazine”, lavoro ancora oggi distribuito in tutto il mondo, che segna il passaggio con la “United Project”, un’etichetta indipendente specializzata in jazz/fusion.

Grazie a questi lavori, viene segnalato da alcune riviste specializzate come miglior chitarrista jazz contemporaneo italiano e partecipa a numerosi eventi live, aprendo i concerti di Gil Evans e Sting ad Umbria Jazz, di Miles Davis al Palatrussardi di Milano e al Palaeur di Roma, di Paul Motion/Bill Frisell quartet, e molti altri. A fine anni ’90, insieme al vocalist Danny Losito, forma il duo ”KAìGO” pubblicando tre lavori dall’impronta soul/r’n’b ed ha l’occasione di partecipare anche a due edizioni di Sanremo Giovani.

Nel 2005 è invitato al prestigioso festival jazz di Rochester, nello stato di New York, per l’anteprima del penultimo cd “No Title” e, sempre nello stesso anno, partecipa ad un evento benefico, ”Old friends and new friends”, al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, in cui suona con artisti di calibro mondiale come Joe e Gino Vannelli Band e Peter Erskine.

Ad inizio estate 2013 Mosole pubblica ancora un lavoro di grande spessore, metà “live” e metà editato in studio intitolato “Verona Studio/Live”. Nel 2016, insieme al bassista Paolo Carletto, creano il progetto “OverMiles“, ispirato al grande guru del jazz, Miles Davis.

Il fervore creativo di Mosole non si ferma qui, e con il nuovo singolo e la ripubblicazione dei suoi lavori, ci invita ancora una volta ad ascoltare con rinnovato spirito la sua musica.